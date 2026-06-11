Star-Köchin muss umziehen: Hier gastiert sie ab November

Hamburg - Umzug für Cornelia Poletto (54): Ihre Dinner-Show "PALAZZO" zieht in der kommenden Spielzeit aufgrund von Bauarbeiten am alten Standort an einen neuen in Hamburg -Eppendorf. Nach zwei Jahren in der Waidmannstraße gastiert der Spiegelpalast künftig in direkter Nachbarschaft zu einem OBI-Markt und der Star-Köchin selbst.

Cornelia Poletto (54) beim 10-jährigen Jubiläum der Dinner-Show "PALAZZO" im Spiegelpalast in Hamburg. © Bildmontage: dpa//Ulrich Perrey/dpa

"Eppendorf ist mein beruflicher und privater Lebensmittelpunkt", erklärt Poletto in einer Mitteilung am Donnerstag.

"Mein Restaurant, meine Kochschule und das Paolas liegen praktisch nur einen Steinwurf vom zukünftigen PALAZZO-Standort entfernt. Der Stadtteil hat ein ganz besonderes Flair – trotz seiner zentralen Lage mitten in der Stadt ist es ihm gelungen, etwas von seinem familiären/dörflichen Charakter zu bewahren", heißt es weiter.

Seit inzwischen über einem Jahrzehnt wird im Rahmen der Dinner-Show "PALAZZO" ein Vier-Gänge-Menü mit einem wechselnden Varieté-Programm verbunden. Ebenso lange begleitet die Star-Köchin das Event schon als Gastgeberin.

"Darauf bin ich richtig, richtig stolz, weil ich auch weiß, dass es noch kein Kollege von mir geschafft hat", sagte Poletto beim 10. Jubiläum im vergangenen Jahr gegenüber TAG24.

Im Laufe der Jahre habe sich vor allem die Menügestaltung verändert. "Man muss immer stärker darauf eingehen, dass es immer mehr vegane und vegetarische Gäste gibt – und dass Allergien und Unverträglichkeiten zunehmen", so Poletto.

Gleichzeitig betonte sie: "Ich versuche jedes Jahr, die Unterschiede zwischen den Varianten so klein wie möglich zu halten. Deshalb gibt es inzwischen schon in der zweiten Saison eine vegetarische Vorspeise – was, wie ich finde, überhaupt keine Strafe ist."