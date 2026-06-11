Star-Köchin muss umziehen: Hier gastiert sie ab November
Hamburg - Umzug für Cornelia Poletto (54): Ihre Dinner-Show "PALAZZO" zieht in der kommenden Spielzeit aufgrund von Bauarbeiten am alten Standort an einen neuen in Hamburg-Eppendorf. Nach zwei Jahren in der Waidmannstraße gastiert der Spiegelpalast künftig in direkter Nachbarschaft zu einem OBI-Markt und der Star-Köchin selbst.
"Eppendorf ist mein beruflicher und privater Lebensmittelpunkt", erklärt Poletto in einer Mitteilung am Donnerstag.
"Mein Restaurant, meine Kochschule und das Paolas liegen praktisch nur einen Steinwurf vom zukünftigen PALAZZO-Standort entfernt. Der Stadtteil hat ein ganz besonderes Flair – trotz seiner zentralen Lage mitten in der Stadt ist es ihm gelungen, etwas von seinem familiären/dörflichen Charakter zu bewahren", heißt es weiter.
Seit inzwischen über einem Jahrzehnt wird im Rahmen der Dinner-Show "PALAZZO" ein Vier-Gänge-Menü mit einem wechselnden Varieté-Programm verbunden. Ebenso lange begleitet die Star-Köchin das Event schon als Gastgeberin.
"Darauf bin ich richtig, richtig stolz, weil ich auch weiß, dass es noch kein Kollege von mir geschafft hat", sagte Poletto beim 10. Jubiläum im vergangenen Jahr gegenüber TAG24.
Im Laufe der Jahre habe sich vor allem die Menügestaltung verändert. "Man muss immer stärker darauf eingehen, dass es immer mehr vegane und vegetarische Gäste gibt – und dass Allergien und Unverträglichkeiten zunehmen", so Poletto.
Gleichzeitig betonte sie: "Ich versuche jedes Jahr, die Unterschiede zwischen den Varianten so klein wie möglich zu halten. Deshalb gibt es inzwischen schon in der zweiten Saison eine vegetarische Vorspeise – was, wie ich finde, überhaupt keine Strafe ist."
Deswegen steht der alte Standort nicht mehr zur Verfügung
Als zentralen Erfolgsfaktor beschreibt der TV-Star ("Küchenschlacht") neben dem "wunderschönen Mix zwischen Show und Essen" die besondere Atmosphäre im Spiegelzelt, in dem die Dinner-Show stattfindet: "Ich habe noch nie jemanden erlebt, der herausgegangen ist und nicht kurz vergessen hat, was ihn heute geärgert hat."
Auch am neuen Standort in Hamburg-Eppendorf bleibe das Konzept unverändert. Die Gäste dürfen sich weiterhin auf einen Abend aus internationaler Artistik, Musik, Comedy und einem Vier-Gänge-Menü von Cornelia Poletto freuen.
Der neue Standort bietet zudem praktische Vorteile: Direkt am Spiegelpalast sollen ausreichend kostenfreie Parkplätze auf dem Gelände des angrenzenden OBI-Marktes zur Verfügung stehen.
Der frühere Standort auf dem ehemaligen ThyssenKrupp-Areal im Stadtteil Altona steht aufgrund laufender städtebaulicher Umgestaltungen nicht mehr zur Verfügung. Auf dem Gelände soll bis voraussichtlich 2029 ein neues Quartier in direkter Nähe zum zukünftigen Fern- und Regionalbahnhof Hamburg-Diebsteich entstehen.
Der Kartenvorverkauf für die PALAZZO-Spielzeit 2026/27 ab November in Hamburg ist bereits gestartet. Tickets gibt es unter palazzo.org.
Titelfoto: Bildmontage: dpa//Ulrich Perrey/dpa