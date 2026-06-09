"Alles überteuert": Wolfgang Niedecken kritisiert den WM-Fußball

Köln - Der Musiker Wolfgang Niedecken (75) macht sich kurz vor dem WM -Start Sorgen um die Zukunft des Fußballs.

BAP-Gründer Wolfgang Niedecken (75) blickt mit Sorge auf die Entwicklung des Profifußballs und warnt kurz vor dem WM-Start vor einer zunehmenden Kommerzialisierung des Sports. © Oliver Berg/dpa

"Ich sehe die Gefahr, dass der

Fußball überkommerzialisiert wird, wie es momentan in Amerika stattfindet. Es ist alles überteuert bis dort hinaus", beklagte der Gründer der Band Bap im "Kölner Stadt-Anzeiger" wenige Tage vor dem Eröffnungsspiel.

Das Publikum in den Stadien verkomme zu Statisten, da das eigentliche Geld mit dem Fernsehen gemacht werde.

"Ich weiß nicht, ob es irgendwann so weit ist, dass ich sage: Den ganzen Scheiß will ich nicht mehr mitmachen", sagte der prominente Fan des 1. FC Köln.

Aufgrund der teils horrenden und dynamischen Ticketpreise hatte es im Vorfeld der WM viel Kritik gegeben.