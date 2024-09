Wegen dieser Mega-Summe! Ist die Hochzeit von Peggy Jerofke und Steff Jerkel in Gefahr?

Cala Rajada (Mallorca) - Seit Mitte Juni schweben Auswanderer Peggy Jerofke (47) und ihr Verlobter Steff Jerkel (54) im siebten Himmel. An dem scheinen aber dunkle Wolken aufzuziehen ...

Im nächsten Jahr soll das private Glück bei Peggy Jerofke (47) und Steff Jerkel (54) traumhaft gekrönt werden. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Steff Jerkel

Bei der Eröffnung seines inzwischen geschlossenen Lokals ging Stephan "Steff" Jerkel Mitte Juni romantisch auf die Knie und stellte seiner Peggy die alles entscheidende Frage.

Inzwischen scheinen die Vorstellungen der Traumhochzeit aber gewaltig auseinanderzugehen. Denn: Steff träumt von einer teuren Protz-Hochzeit!



In einem Gespräch mit "DERWESTEN" kündigte der Ex-"Sommerhaus"-Bewohner an, so richtig die Korken knallen lassen zu wollen. Circa 250.000 Euro wolle der 54-Jährige im nächsten Jahr für den schönsten Tag mit seiner Verlobten hinblättern.

Noch einmal zum Mitschreiben: eine Viertelmillion Euro! Der TV-Auswanderer hat aktuell auch ganz genaue Pläne. "Mein Traum ist es ja, auf einer Riesenyacht zu feiern, mit DJ und Freunden in ganz lockerer Atmosphäre. [...] Das soll die fetteste Hochzeit ever ganz deutschlandweit werden."

Und seine Zukünftige? Hält von den überambitionierten Plänen überhaupt nichts.