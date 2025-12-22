"Wir wurden beklaut": Einbruch bei "Let’s Dance"-Liebling Ekaterina Leonova

München - Schock für Ekaterina Leonova (38)! Bei der beliebten " Let’s Dance "-Profitänzerin ist eingebrochen worden.

Ekaterina Leonova (38) gilt als echter Publikumsliebling bei der RTL-Show "Let’s Dance". (Archivbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Offenbar drangen Fremde in ihre vier Wände ein und nahmen mit, was sie finden konnten. Ein Erlebnis, das die 38-Jährige sichtlich mitnimmt, wie sie am Montag auf Instagram beichtet.

Wann genau sich der Diebstahl ereignet haben soll, dazu äußerte sie sich nicht. Nur das sie sich "zuerst nicht getraut" habe darüber zu sprechen, weshalb sie wohl eine Weile zu dem Vorfall schwieg.

Doch ihre Fans bemerkten Ekats Kummer und ließen nicht locker. In einer Fragerunde wollte eine Followerin wissen, warum die 38-Jährige kürzlich so bedrückt wirkte. Ihre ehrliche Antwort: "Wir wurden beklaut."

Viel zu holen gab es laut der Tänzerin aber nicht. Dementsprechend glaubt sie, die Einbrecher seien nach ihrer Tour "ziemlich enttäuscht" gewesen. Trotzdem sei alles verschwunden, was Wert hatte.

Besonders bitter: Geschenke von Menschen, die ihr nahestehen, seien ebenfalls weg. Für das TV-Sternchen zählt im Endeffekt aber nur eines: "Wir sind gesund und wir sind zusammen".