"Wir wurden beklaut": Einbruch bei "Let’s Dance"-Liebling Ekaterina Leonova
München - Schock für Ekaterina Leonova (38)! Bei der beliebten "Let’s Dance"-Profitänzerin ist eingebrochen worden.
Offenbar drangen Fremde in ihre vier Wände ein und nahmen mit, was sie finden konnten. Ein Erlebnis, das die 38-Jährige sichtlich mitnimmt, wie sie am Montag auf Instagram beichtet.
Wann genau sich der Diebstahl ereignet haben soll, dazu äußerte sie sich nicht. Nur das sie sich "zuerst nicht getraut" habe darüber zu sprechen, weshalb sie wohl eine Weile zu dem Vorfall schwieg.
Doch ihre Fans bemerkten Ekats Kummer und ließen nicht locker. In einer Fragerunde wollte eine Followerin wissen, warum die 38-Jährige kürzlich so bedrückt wirkte. Ihre ehrliche Antwort: "Wir wurden beklaut."
Viel zu holen gab es laut der Tänzerin aber nicht. Dementsprechend glaubt sie, die Einbrecher seien nach ihrer Tour "ziemlich enttäuscht" gewesen. Trotzdem sei alles verschwunden, was Wert hatte.
Besonders bitter: Geschenke von Menschen, die ihr nahestehen, seien ebenfalls weg. Für das TV-Sternchen zählt im Endeffekt aber nur eines: "Wir sind gesund und wir sind zusammen".
Nach Schockmoment: Ekaterina Leonova blickt nach vorne
Obwohl der Einbruch die Profitänzerin ausgerechnet kurz vor Weihnachten hart trifft, versucht sie nach vorne zu schauen. "Was dir genommen wird, kehrt eines Tages zu dir in anderer Form zurück", schreibt sie hoffnungsvoll.
Und tatsächlich gibt es einen Lichtblick: Gemeinsam mit ihrem Freund Ilya Viarmenich (32) steht für Ekaterina bald ein kompletter Neuanfang an. Die beiden haben sich erst Mitte Oktober zusammen ein Haus gekauft.
"Wir freuen uns riesig", verbreitete Ekat damals die Neuigkeiten auf Instagram. Immerhin beginnt für das Pärchen bald ein neues Kapitel, nach monatelanger Fernbeziehung.
Dafür zieht die 38-Jährige aus München wieder in den Kölner Raum, wie sie in den Kommentaren verrät.
Für den Umzug lässt sie sich zudem gerne von ihren Followern inspirieren und hat bereits "eine große Vorschlagsliste" mit möglichen Umzugsunternehmen zusammengestellt.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa