Kinder übernehmen für zehn Stunden das WDR-2-Programm: Das ist der Grund!

Köln - Zum Weltkindertag am heutigen Mittwoch lässt der Radiosender WDR 2 sein Programm zehn Stunden lang von Kindern moderieren.

Eine Gruppe von 11- bis 13-Jährigen übernimmt ab 8 Uhr die Sendungen und führt auch Interviews mit prominenten Gesprächspartnern.

Unter anderem seien Gespräche mit Bundeskanzler Olaf Scholz (65, SPD, 14.30-15 Uhr), NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (48, CDU, 13-13.30 Uhr) und Astronaut Matthias Maurer (53, 9.40 Uhr) geplant.

Auch die Popstars Álvaro Soler (32) und Wincent Weiss (30) sowie die YouTuber Coldmirror (38) und Amir hätten für Interviews zugesagt.

In der Rubrik "Frag doch mal ein Kind" können Erwachsene Fragen stellen und die Kinder antworten. So solle der Kindertag den Hörern spannende Einblicke in die Lebenswelt der Kinder bieten, teilte der Sender mit.

Die Schülerinnen und Schüler würden im Vorfeld in einem Radio-Workshop auf den Tag vorbereitet.