Wenige Monate nach der Geburt: Bachelor-Babe Nathália vermisst Leben ohne Baby

Manchmal vermisst Nathália Gonçalves Miranda (28) ihr altes Leben. Ohne Baby Luan. © Screenshot/Instagram/nathaliagonca1ves

"Ich muss ehrlich zugeben, ich liebe es, Mutter zu sein - das wollte ich schon immer - aber es ist echt kein einfacher Job", sagte Nathália bereits vor ein paar Wochen. Nicht nur die Geburt war von Komplikationen geprägt, sondern auch die Zeit danach.

Es gab immer wieder Momente, in denen es Baby Luan nicht gut ging: "Dein Kind weinen zu sehen, wo du denkst 'Oh Gott, der kriegt gleich keine Luft mehr' und du kannst deinem Kind nicht helfen, weil er Schmerzen hat, also das ist so hart." Was genau ihr Kind hatte, verriet der Reality-TV-Star nicht.

Wohl aber, wie sehr sie unter dem Schlafdefizit leidet. "Ich bin stark erschöpft und sehr müde!"

Bis vor Kurzem wohnte noch ihre Oma aus Brasilien bei ihr und ihrem Freund, den sie bewusst aus der Öffentlichkeit heraushält. Doch die erlaubte dreimonatige Aufenthaltsdauer ist vorbei und sie musste wieder abreisen.

"Wir vermissen sie sehr", so Nathália. Sie war der jungen Mutter eine sehr große Stütze, die jetzt wegfällt. "Dank Oma konnte ich mich um den Haushalt kümmern, aber jetzt werde ich nicht mehr viel machen können."