Wer beerbt Kult-Kolumnist Franz Josef Wagner (†)? Nachfolger steht fest

Berlin - Harald Martenstein (72) wird ab Februar 2026 Nachfolger des im Oktober gestorbenen Kolumnisten Franz Josef Wagner (†82) bei der "Bild".

Autor Harald Martenstein (72) schreibt künftig eine Kolumne in der "Bild". © Jörg Carstensen/dpa

Er übernimmt die Kolumne "Post von Wagner" und führt sie unter dem Titel "Mail von Martenstein" weiter, wie die Zeitung mitteilte.

Die Kolumne soll künftig montags bis freitags auf Seite zwei und bei bild.de erscheinen. Martenstein schreibt nach Angaben von "Bild" parallel weiterhin seine wöchentliche Kolumne für die "Welt am Sonntag".

Mit seiner Kolumne bei "Die Zeit" werde er aufhören, wie die Wochenzeitung auf Nachfrage mitteilte. Der Abschied sei für Januar 2026 geplant.

Martenstein sagte in einer Mitteilung zu seinem Vorgänger: "Lieber Franz Josef, ich habe deine Texte gemocht, weil sie etwas völlig Verrücktes hatten. Es gibt zu wenige Verrückte in unserem Job. Ich werde versuchen, auf meine Art völlig verrückt zu sein, und wenn wir uns im Jenseits bei einer Flasche Wein treffen, sagst du mir, wie du's gefunden hast, ja?"

Mit seiner Kolumne in Deutschlands größter Boulevardzeitung zählte Wagner über viele Jahrzehnte zu den bekanntesten deutschen Kolumnisten.