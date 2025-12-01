Hamburger Goldkehlchen mischen "& Julia" auf: "Werden schief mitsingen"
Hamburg - Am Samstag (6. Dezember) wird es im Stage Operettenhaus besonders laut, fröhlich und vermutlich auch ein bisschen schief – denn die Hamburger Goldkehlchen mischen erstmals das Publikum einer Sing-Along-Show des Musicals "& Julia" auf. Der Männerchor folgt damit der Einladung von Sabrina Weckerlin (39), die seit Oktober die Rolle der Anne Hathaway spiet. "Wir freuen uns riesig", so die Goldkehlchen gegenüber TAG24.
"So viele Männer als meine Gäste, das wird meinem Mann – William [Shakespeare] – sicher missfallen, aber gut, muss er durch", so Weckerlin scherzhaft in ihrem Instagram-Aufruf Mitte November.
Mit 25 Sängern werden die Goldkehlchen am Samstag im Saal präsent sein und das Publikum aktiv zum Mitsingen animieren, was bei den Sing-Along-Shows ausdrücklich erwünscht ist.
Anders als bei vielen anderen Musicalproduktionen, die oft ins Deutsche übersetzt werden, bleiben die Songs bei "& Julia" in ihrer englischen Originalversion.
Für die weniger Textsicheren gilt während der Sing-Along-Shows eine Ausnahme: Handys dürfen genutzt werden, um die online bereitgestellten Liedtexte mitzulesen.
Pink aufleuchtende Herzen auf Bildschirmen rechts und links neben der Bühne signalisieren dem Publikum, wann es offiziell mitsingen darf. Oder wie William Shakespeare himself es zu Beginn der Show augenzwinkernd formuliert: "Die Schüchternheit starb mit Romeo."
Für alle, die dennoch zögern, haben die Hamburger Goldkehlchen einen Rat: "'Einfach machen' hat mal eines unserer Ehren-Kehlchen so schön gesagt. Wir werden ja da sein, wir unterstützen alle, die Bock haben, mal laut zu singen und diese Energie herauszulassen."
Interaktionen mit dem Publikum gehören schließlich mit zum Markenzeichen des Chors. "Das ist doch genau unser Ding. Wir werden es genießen und natürlich in unserer bekannten Art laut und schief mitsingen", so ein Goldkehlchen gegenüber TAG24.
Der reine Männerchor hat durch seinen selbstironischen Slogan "70 Männer, ein Chor – und keiner kann singen" Kultstatus erreicht. Seit ihrer Gründung im Jahr 2016 haben sie eine treue Fangemeinde aufgebaut und füllen mit ihren Auftritten sogar Arenen. Als Nächstes steht am 17. Dezember ihr Weihnachtskonzert in der Elbphilharmonie an.
Die Hamburger Goldkehlchen: "Es gibt doch wohl kein besseres Format als das Musical, oder?"
Das Musical, welches im Oktober 2024 in Hamburg Premiere feierte, erzählt ein alternatives Ende der wohl berühmtesten Liebesgeschichte der Welt: "Romeo & Julia" von William Shakespeare (†1616).
In der modernen Version wählt Julia nach Romeos Tod jedoch nicht den Dolch, sondern das Leben. Erzählt wird ihre neue Geschichte mit bekannten Pop-Klassikern, die alle aus der Feder von Grammy-Preisträger Max Martin (54) stammen.
Darunter Hits wie "Since U Been Gone" von Kelly Clarkson, "Roar" von Katy Perry, "Baby One More Time" von Britney Spears und "Larger Than Life" von den Backstreet Boys.
"Die Show ist so besonders, weil man die Lieder alle schon kennt und eine Verbindung dazu hat, und die sind so clever in die Geschichte eingebaut, dass es komplett passt", sagte Julia-Darstellerin Chiara Fuhrmann 2024 im TAG24-Interview.
Diese Begeisterung für das Musical teilen auch die Goldkehlchen: "Es gibt doch wohl kein besseres Format als das Musical, oder? Singen, tanzen und gute Story. Es ist ein komplettes Paket. Hamburg ist Muscialstadt. Wir lieben Hamburg und dann natürlich auch das Musical! Vielleicht gibt es ja irgendwann mal ein Musical über die Goldkehlchen?"
Im Juli hatte die erste Sing-Along-Show Premiere gefeiert. Nach dem 6. Dezember folgen noch zwei weitere Sing-Along-Shows am 20. Dezember und 17. Januar. Tickets für alle drei Termine unter stage-entertainment.de.
Titelfoto: Montage: Markus Scholz/dpa, TAG24/Madita Eggers