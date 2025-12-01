Hamburger Goldkehlchen mischen "& Julia" auf: "Werden schief mitsingen"

Hamburg - Am Samstag (6. Dezember) wird es im Stage Operettenhaus besonders laut, fröhlich und vermutlich auch ein bisschen schief – denn die Hamburger Goldkehlchen mischen erstmals das Publikum einer Sing-Along-Show des Musicals "& Julia" auf. Der Männerchor folgt damit der Einladung von Sabrina Weckerlin (39), die seit Oktober die Rolle der Anne Hathaway spiet. "Wir freuen uns riesig", so die Goldkehlchen gegenüber TAG24 .

Die Hamburger Goldkehlchen sind für ihre ansteckende Energie bekannt. (Archivbild) © Markus Scholz/dpa

"So viele Männer als meine Gäste, das wird meinem Mann – William [Shakespeare] – sicher missfallen, aber gut, muss er durch", so Weckerlin scherzhaft in ihrem Instagram-Aufruf Mitte November.

Mit 25 Sängern werden die Goldkehlchen am Samstag im Saal präsent sein und das Publikum aktiv zum Mitsingen animieren, was bei den Sing-Along-Shows ausdrücklich erwünscht ist.

Anders als bei vielen anderen Musicalproduktionen, die oft ins Deutsche übersetzt werden, bleiben die Songs bei "& Julia" in ihrer englischen Originalversion.



Für die weniger Textsicheren gilt während der Sing-Along-Shows eine Ausnahme: Handys dürfen genutzt werden, um die online bereitgestellten Liedtexte mitzulesen.

Pink aufleuchtende Herzen auf Bildschirmen rechts und links neben der Bühne signalisieren dem Publikum, wann es offiziell mitsingen darf. Oder wie William Shakespeare himself es zu Beginn der Show augenzwinkernd formuliert: "Die Schüchternheit starb mit Romeo."



Für alle, die dennoch zögern, haben die Hamburger Goldkehlchen einen Rat: "'Einfach machen' hat mal eines unserer Ehren-Kehlchen so schön gesagt. Wir werden ja da sein, wir unterstützen alle, die Bock haben, mal laut zu singen und diese Energie herauszulassen."

Interaktionen mit dem Publikum gehören schließlich mit zum Markenzeichen des Chors. "Das ist doch genau unser Ding. Wir werden es genießen und natürlich in unserer bekannten Art laut und schief mitsingen", so ein Goldkehlchen gegenüber TAG24.

Der reine Männerchor hat durch seinen selbstironischen Slogan "70 Männer, ein Chor – und keiner kann singen" Kultstatus erreicht. Seit ihrer Gründung im Jahr 2016 haben sie eine treue Fangemeinde aufgebaut und füllen mit ihren Auftritten sogar Arenen. Als Nächstes steht am 17. Dezember ihr Weihnachtskonzert in der Elbphilharmonie an.