Nach Show-Ausstieg: Elton zurück bei "Wer weiß denn sowas"?
Von Nina Becker
Hamburg - Die ARD-Fernsehsendung "Wer weiß denn sowas?" feiert zehnjähriges Jubiläum mit einer besonderen Ausgabe im Abendprogramm - und besonderen Gästen.
Mit dabei sind am Dienstag, 2. Dezember ab 20.15 Uhr im Ersten, unter anderem Popstar Dieter Bohlen (71), Schauspieler Tobias Moretti (66), Schauspielerin Mariele Millowitsch (70) und der Gastgeber der "ZDF heute-show", Oliver Welke (59). Das kündigte der NDR an.
Auch Bernhard Hoëcker (55) und der neue Teamkapitän Wotan Wilke Möhring (58) stellen sich bei "Wer weiß denn sowas XXL" wieder gemeinsam mit den Mitspielern den Fragen des Gastgebers Kai Pflaume (58).
Mit dabei sein wird auch Elton (54) - er war lange Teamkapitän in der Sendung und war im April nach zehn Jahren verabschiedet worden. Dem NDR zufolge ist er nun zum ersten Mal als Gast dabei.
Mit seinem ehemaligen Gegner Hoëcker versucht auch Elton, sich einen Platz im Finale zu erspielen.
"Wer weiß denn sowas?" mit XXL-Ausgabe: Gewinnsumme geht an guten Zweck
Die Prominenten raten wie immer in drei Runden, um Geld für ihre Unterstützer unter den Zuschauern zu gewinnen. Am Ende jeder Runde wird der erspielte Gewinn aufgeteilt. Im Finale treten die jeweiligen Gewinner der drei Runden an, wo sie 50.000 Euro erspielen können - diese werden für einen guten Zweck gespendet. Zudem soll es Live-Experimente und tierische Gäste geben.
Die Quizsendung läuft normalerweise werktags, um 18 Uhr, im Ersten, gelegentlich gibt es auch Samstagabend-Sendungen als XXL-Format.
Titelfoto: ARD/Morris Mac Matzen