"Top Secret"-Boyfriend packt aus: So tickt Walentina Doronina privat

Erst Anfang Oktober wurde bekannt, dass Walentina Doronina wieder vergeben ist. Jetzt gaben sie und ihr geheimnisvoller Freund erstmals ein Interview.

Von Alina Eultgem

Köln - Erst Anfang Oktober wurde bekannt, dass Walentina Doronina (25) wieder vergeben ist. Jetzt gaben sie und ihr geheimnisvoller Freund erstmals ein Interview.

Walentina Doronina (25) wurde durch ihre aufbrausende Art im Reality-TV bekannt.  © Henning Kaiser/dpa

Die beiden waren am Samstagabend (18. Oktober) zu Gast bei dem MMA-Event Oktagon 78 in Köln.

Dort erzählt Walentina gegenüber RTL: "Wir sind vor ein paar Wochen wieder zusammengekommen, aber er ist immer noch Top Secret, weil er keine Lust hat auf diese kranke Welt".

Ihr Freund soll sportlich sein, sechsmal die Woche ins Gym gehen und hat offenbar richtig Geschmack in Sachen Mode. Sein Gesicht halte er aber lieber aus der Öffentlichkeit zurück.

Für den Unternehmer aus dem Ruhrgebiet ist der Reality-Zirkus "eine Welt, für die man gemacht sein muss. Sie hat viel Berechnung".

So zeigt sich Walentina Doronina, wenn die Kameras aus sind

Walentina weiß, wie man boxt: am 16. Oktober stand sie bei "The Ultimate Hype" im Ring.
Walentina weiß, wie man boxt: am 16. Oktober stand sie bei "The Ultimate Hype" im Ring.  © RTL / Julia Feldhagen

Laut ihrem Freund sei Walentina Zuhause ganz anders als im Fernsehen. Die Blondine, die für Krawall bekannt ist, habe einen weichen Kern, den sie im TV scheinbar geschickt zu überspielen wisse.

"Sie ist privat ein absolut feiner Mensch. Wenn sie so im Reality wäre, würde sie nicht überleben", so der Unternehmer.

Zu Gast bei der größten europäischen MMA-Show denkt Walentina aber auch selbst mal über den Käfig nach: "Ich bin immer offen für neue Herausforderungen und habe vor niemandem Angst, außer vor Gott."

Erst vor zwei Wochen stand sie bei dem Kampfsport-Event "The Ultimate Hype" selbst im Ring und gewann gegen ihre Gegnerin Christin Okpara (28).

