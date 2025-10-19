"Top Secret"-Boyfriend packt aus: So tickt Walentina Doronina privat

Köln - Erst Anfang Oktober wurde bekannt, dass Walentina Doronina (25) wieder vergeben ist. Jetzt gaben sie und ihr geheimnisvoller Freund erstmals ein Interview.

Walentina Doronina (25) wurde durch ihre aufbrausende Art im Reality-TV bekannt. © Henning Kaiser/dpa

Die beiden waren am Samstagabend (18. Oktober) zu Gast bei dem MMA-Event Oktagon 78 in Köln.

Dort erzählt Walentina gegenüber RTL: "Wir sind vor ein paar Wochen wieder zusammengekommen, aber er ist immer noch Top Secret, weil er keine Lust hat auf diese kranke Welt".



Ihr Freund soll sportlich sein, sechsmal die Woche ins Gym gehen und hat offenbar richtig Geschmack in Sachen Mode. Sein Gesicht halte er aber lieber aus der Öffentlichkeit zurück.

Für den Unternehmer aus dem Ruhrgebiet ist der Reality-Zirkus "eine Welt, für die man gemacht sein muss. Sie hat viel Berechnung".