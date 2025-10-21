Patchwork 2.0: So speziell leben die Wollersheims heute
Köln - Seit März ist offiziell Schluss zwischen dem einstigen TV-Traumpaar Bert (74) und Ginger Wollersheim (39). Doch statt Rosenkrieg herrscht zwischen den beiden pure Harmonie.
Trotzdem ist ihr Ex weiter ein fester Bestandteil ihres Lebens. "Es fühlt sich gut an, es fühlt sich richtig an", schwärmt der ehemalige Bordelbesitzer.
Laut ihm haben die beiden einfach "gemerkt, dass die Action raus war – also haben wir gesagt: Trennung, aber bitte mit Stil!"
Das aus Liebe nun Freundschaft wurde, mag für manche ein wenig absurd erscheinen. Beide sehen das aber locker:
"Wenn man kein Lebenspartner mehr ist, vertraut man sich dem anderen noch mehr an – man hat ja nichts mehr zu verlieren", sagt Bert.
Die Wollersheims: Das ungewöhnlichste Dreiergespann der Reality-Welt
Ginger sieht das ganze ebenso entspannt: "Bert hat mir ja nie was Schlechtes getan. Wir haben uns im Guten getrennt – und er ist trotzdem für mich da."
Sie verrät auch wie so ein modernes Patchwork-Leben à la Wollersheim konkret aussieht: "Mein Freund gibt mir seine Kreditkarte – und mein Ex-Mann geht mit mir shoppen."
Selbst Lukas, Gingers Neuer, scheint das ganze Arrangement ziemlich cool zu finden. "Wir sind oft zu zweit unterwegs", erzählt er. "Wir führen Männergespräche, verstehen uns super – da ist überhaupt kein böses Blut!".
Und damit nicht genug: Im nächsten Urlaub soll es sogar zu dritt in den Flieger gehen. Als Trio wollen sie in Thailand entspannen, offenbar ganz ohne Eifersucht.
Für Bert steht fest: "Eine Beziehung so zu beenden, ist wunderschön".
Titelfoto: Felix Hörhager/dpa