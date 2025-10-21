Patchwork 2.0: So speziell leben die Wollersheims heute

Köln - Seit März ist offiziell Schluss zwischen dem einstigen TV - Traumpaar Bert (74) und Ginger Wollersheim (39). Doch statt Rosenkrieg herrscht zwischen den beiden pure Harmonie.

Bert (74) und Ginger Wollersheim (39) wurden ab 2011 durch die Reality-Soap "Die Wollersheims" bei RTLZWEI bekannt. (Archivbild) © Felix Hörhager/dpa

RTL hat die beiden am Wochenende bei der "Night of Realitystars" in Köln getroffen, samt Gingers neuem Freund Lukas.

Trotzdem ist ihr Ex weiter ein fester Bestandteil ihres Lebens. "Es fühlt sich gut an, es fühlt sich richtig an", schwärmt der ehemalige Bordelbesitzer.

Laut ihm haben die beiden einfach "gemerkt, dass die Action raus war – also haben wir gesagt: Trennung, aber bitte mit Stil!"

Das aus Liebe nun Freundschaft wurde, mag für manche ein wenig absurd erscheinen. Beide sehen das aber locker:

"Wenn man kein Lebenspartner mehr ist, vertraut man sich dem anderen noch mehr an – man hat ja nichts mehr zu verlieren", sagt Bert.