Zoff, Kuss & Rauswurf! Bei "Love Island VIP" brennt kurz vorm Finale die Hütte

Griechenland - Kurz vor dem Finale der diesjährigen Staffel " Love Island VIP " verhärten sich noch mal ordentlich die Fronten, während ein Paar seine Beziehung öffentlich macht.

In der Private Sweet probiert Diana (31) ihr Glück bei Maurice (28). © RTLZWEI

Dianas (31) Date in der Private Sweet mit Maurice (28), lässt Laura (30) um ihr Couple bangen. Immerhin macht der 28-Jährige kein Geheimnis daraus, das er die blonde Granate anziehend findet.

Als die beiden dann aus der Zeit zu zweit zurückkehren, heißt es vor versammelter Mannschaft: "Wir haben uns geküsst." Laura ist natürlich alles andere als begeistert, glaubt der Ex von Filipe (31) aber kein Wort.

"Es ist peinlich, dass sie versucht, einen Keil zwischen uns zu treiben", so die 30-Jährige überzeugt. Unrecht hat sie damit aber nicht: denn Dianas Situation in der Villa scheint aussichtslos.

Während ihre Flirt-Versuche bei Maurice kläglich scheitern, hat auch ihr eigentliches Couple Yannick (30) längst mit der neuesten Granate Brenda (32) angebandelt.

Im Endeffekt halten Laura und Maurice der Hetze stand und winken am Ende des Abends Diana zu, deren schlimmste Befürchtungen wahr werden: Sie muss die Villa verlassen.