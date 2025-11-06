Zoff, Kuss & Rauswurf! Bei "Love Island VIP" brennt kurz vorm Finale die Hütte
Griechenland - Kurz vor dem Finale der diesjährigen Staffel "Love Island VIP" verhärten sich noch mal ordentlich die Fronten, während ein Paar seine Beziehung öffentlich macht.
Dianas (31) Date in der Private Sweet mit Maurice (28), lässt Laura (30) um ihr Couple bangen. Immerhin macht der 28-Jährige kein Geheimnis daraus, das er die blonde Granate anziehend findet.
Als die beiden dann aus der Zeit zu zweit zurückkehren, heißt es vor versammelter Mannschaft: "Wir haben uns geküsst." Laura ist natürlich alles andere als begeistert, glaubt der Ex von Filipe (31) aber kein Wort.
"Es ist peinlich, dass sie versucht, einen Keil zwischen uns zu treiben", so die 30-Jährige überzeugt. Unrecht hat sie damit aber nicht: denn Dianas Situation in der Villa scheint aussichtslos.
Während ihre Flirt-Versuche bei Maurice kläglich scheitern, hat auch ihr eigentliches Couple Yannick (30) längst mit der neuesten Granate Brenda (32) angebandelt.
Im Endeffekt halten Laura und Maurice der Hetze stand und winken am Ende des Abends Diana zu, deren schlimmste Befürchtungen wahr werden: Sie muss die Villa verlassen.
Love Island VIP: Das ist das erste Paar der zweiten Staffel
Kaum drei Tage auf der Liebesinsel und schon macht Filipe Nägel mit Köpfen: Der 31-Jährige fragt Herzendame Joena (26), ob sie seine Freundin sein will und steckt ihr seinen Ring an den Finger.
"Sie ist offiziell nicht mehr zu haben", verkündet er stolz. Auch Joena ist hin und weg: Für sie fühlt sich alles richtig an. Die beiden turteln auf einem der Betten im Regen und bieten ganz großes Love-Island-Kino.
Zur Feier des neuen Pärchens spendieren die Macher der Show eine Flasche Sekt. Die anderen Islander ahnen natürlich nichts und sind total baff! Doch nicht alle nehmen ihnen die Blitz-Liebe ab.
Stella (28) ist offenkundig skeptisch und kassiert dafür ordentlich Hate. Sie und Josh (29) waren das bisherige Traumpaar der Show, bangt die 28-Jährige jetzt um den Sieg?
Bevor es aber ins Finale geht, steht die erste Redflag-Night an. Bedeutet: Zwei Paare müssen die Villa verlassen. Am Ende entscheidet die Gruppe sich für Gabby (24) & Dion (26) sowie Yannik (30) & Brenda (32).
Streaming-Info: Neue Doppelfolgen "Love Island VIP" gibt es immer donnerstags bei RTL+. Seit dem 11. September (donnerstags, ab 20.15 Uhr) laufen die Episoden auch bei RTLZWEI.
Titelfoto: Bildmontage: RTLZWEI