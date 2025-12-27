Zukunft offen! Darum ziehen Laura und Bauer Friedrich noch nicht zusammen

Lippetal - Nach " Bauer sucht Frau " schweben Bauer Friedrich (29) und seine Laura (26) weiterhin auf Wolke sieben, nur beim Thema Zusammenziehen lassen sie sich bewusst Zeit. Zwischen Hessen und NRW genießen sie erst mal die Nähe, ganz ohne Umzugsstress.

Bauer Friedrich (29) ist derzeit überglücklich mit seiner Laura (26). © RTL

Die Weihnachtsfeiertage verbrachten die beiden gemeinsam und pendelten dabei zwischen zwei Bundesländern. Statt Nägel mit Köpfen zu machen, setzen die Lehrerin und der Spargelbauer auf einen entspannten Weg.

Laura steckt mitten im Referendariat in Hessen und weiß: Eine schnelle Entscheidung wäre gerade fehl am Platz. Sie erklärte gegenüber BILD, dass sie gegen Ende 2026 festlegen müsse, in welchem Bundesland sie sich als Lehrerin verbeamten lassen will.

Bis dahin bleibe genug Raum, um in Ruhe zu schauen, wohin die Reise als Paar geht. Auch Friedrich sieht keinen Grund zur Eile. Für ihn zählt vor allem, dass die Basis stimmt.

Er schwärmte im Interview davon, dass die beiden mittlerweile "ein richtig gutes Fundament" hätten. Jetzt gehe es darum, den Alltag kennenzulernen, fernab von Kameras und Fernsehformat.

Die Zeit bis zu Lauras beruflicher Entscheidung empfindet er sogar als Vorteil, um herauszufinden, ob eine gemeinsame Zukunft wirklich passt.