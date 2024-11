Zurück ins Leben: Prinzessin Kate findet im Fitnessstudio neue Stärke!

London (Großbritannien) - Nach ihrer Chemotherapie trainiert sich Kate Middleton (42) zurück in ihr Leben als öffentlich auftretende königliche Persönlichkeit.

In den kommenden Wochen wird die Prinzessin voraussichtlich vermehrt bei öffentlichen Auftritten zu sehen sein, da sie es liebt, sich mit der Gemeinschaft zu verbinden und ihre Familie zu vertreten.

Wie der Royal-Insider Robert Jobson gegenüber " Hello! " berichtete, soll es der 42-Jährigen hervorragend gehen, und sie habe ihr Training im Fitnessstudio wieder aufgenommen.

Das "Royal Carols: Together at Christmas" ist der Prinzessin besonders wichtig. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/princeandpricessofwales

Laut Kronen Zeitung stehen für die Prinzessin von Wales nun ihre Familie und die wichtigsten Projekte im Vordergrund.

Besonders freut sich die 42-Jährige auf das Konzert "Royal Carols: Together at Christmas", das sie seit Jahren traditionell kurz vor Weihnachten in der Westminster Abbey veranstaltet.

Nach dem Abschluss ihrer Chemotherapie im September nahm sie gemeinsam mit ihrem Team die Organisation des Events auf.

Die Veranstaltung soll ein "emotionales und festliches Ereignis" werden, wie die ehemalige BBC-Korrespondentin Jennie Bond verriet.