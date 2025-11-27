Fünf Tote, drei Tatorte: Ermittlungen nach Gewalttat in Reutlingen gehen weiter

Nach der Gewalttat mit fünf Toten im Landkreis Reutlingen gehen die Ermittlungen zu den Hintergründen weiter.

Von David Nau, Aleksandra Bakmaz Reutlingen - Nach der Gewalttat mit fünf Toten im Landkreis Reutlingen (Baden-Württemberg) gehen die Ermittlungen zu den Hintergründen weiter.

Die Ermittlungen gestalten sich aufgrund von drei Tatorten und fünf Todesopfern als äußerst aufwendig. © Christoph Schmidt/dpa Unklar ist das Motiv eines 63 Jahre alten Mannes, der seine Ehefrau, seine Schwester, seine beiden Söhne und anschließend sich selbst getötet haben soll. Die Ermittlungen seien wegen drei Tatorten und fünf Toten sehr umfangreich, sagte ein Polizeisprecher. Es sei eine Ermittlungsgruppe eingerichtet worden. Sie soll versuchen, die offenen Fragen zu klären. Dafür sollen auch mögliche Zeugen vernommen werden, darunter auch weitere Angehörige der Toten. Baden-Württemberg "Hopfenstadt" und Co.: 130 Orte im Südwesten tragen neue Zusatznamen Die Polizei hatte mitgeteilt, dass die getötete Ehefrau des Mannes nicht die Mutter der getöteten Söhne gewesen sei.

Fünf Tote an drei Orten

Polizei-Siegel sind an der Eingangstür einer Firma zu sehen. © Christoph Schmidt/dpa Ebenfalls offen und im Fokus der Ermittler ist die Frage nach dem genauen Ablauf der Tat. Laut Polizei ist bislang unklar, in welcher Reihenfolge der mutmaßliche Täter seine Opfer getötet haben soll - und auch wann genau. Man wisse den Todeszeitpunkt der einzelnen Personen bislang nicht, sagte ein Polizeisprecher.

Die Toten waren am Dienstag an mehreren Orten im Landkreis Reutlingen gefunden worden. Baden-Württemberg Auto und Radfahrer krachen zusammen - Mann schwer verletzt im Krankenhaus Zunächst hatte eine Pflegekraft am Morgen die leblose 60 Jahre alte Schwester des Mannes mit tödlichen Verletzungen in ihrer Wohnung in Reutlingen gefunden. Schnell habe sich ein Verdacht gegen den Bruder der Frau ergeben.

Reutlingens OB bittet um Zurückhaltung