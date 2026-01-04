Horror-Unfall: Frau (†25) steigt über Leitplanke, wird von Renault erfasst und stirbt

Am Sonntagmorgen starb eine 25 Jahre alte Frau auf der Bundesstraße 29 in Baden-Württemberg nach einem Unfall.

Von Marcus Scholz

Waiblingen - Kostete ihr eine Leichtsinnigkeit das Leben? Am Sonntagmorgen starb eine 25 Jahre alte Frau auf der Bundesstraße 29 in Baden-Württemberg.

Der weiße VW prallte offenbar frontal in die Leitplanke. Laut TAG24-Informationen kam der Wagen erst 200 Meter von der Unfallstelle entfernt zum Stehen.
Der weiße VW prallte offenbar frontal in die Leitplanke. Laut TAG24-Informationen kam der Wagen erst 200 Meter von der Unfallstelle entfernt zum Stehen.  © 7aktuell.de | Simon Adomat

Laut der Polizei Aalen ereignete sich das Unglück gegen 6.20 Uhr.

Ein VW krachte auf der B29 zwischen der Anschlussstelle Weinstadt-Beinstein und dem Teiler B14/B29 gegen eine Leitplanke.

Kurz danach stieg eine 25-Jährige über die Leitplanke der Gegenfahrbahn und wurde vom Renault Clio einer 20-Jährigen erfasst. Die Frau überlebte den Zusammenstoß nicht.

Seniorin verliert beim Ausparken die Kontrolle: Peugeot steckt auf Treppe fest
Baden-Württemberg Seniorin verliert beim Ausparken die Kontrolle: Peugeot steckt auf Treppe fest

Ob es sich bei der toten 25-Jährigen auch um die Fahrerin des Volkswagens handelt, dazu machte die Polizei keine Angaben.

Hubschrauber sucht Unfallstelle nahe Waiblingen ab

Die Fahrerin (20) dieses Renault Clio erfasste die 25-Jährige.
Die Fahrerin (20) dieses Renault Clio erfasste die 25-Jährige.  © 7aktuell.de | Simon Adomat

Um die Unfallstelle detailliert absuchen zu können, wurde ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Beide Richtungsfahrbahnen der B29 sind seit dem schlimmen Unfall gesperrt. Die Bergungsarbeiten dauern an.

Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Revier Waiblingen unter Tel. 07151 950422 zu melden.

Titelfoto: Montage: 7aktuell.de | Simon Adomat (2)

Mehr zum Thema Baden-Württemberg: