Horror-Unfall: Frau (†25) steigt über Leitplanke, wird von Renault erfasst und stirbt
Waiblingen - Kostete ihr eine Leichtsinnigkeit das Leben? Am Sonntagmorgen starb eine 25 Jahre alte Frau auf der Bundesstraße 29 in Baden-Württemberg.
Laut der Polizei Aalen ereignete sich das Unglück gegen 6.20 Uhr.
Ein VW krachte auf der B29 zwischen der Anschlussstelle Weinstadt-Beinstein und dem Teiler B14/B29 gegen eine Leitplanke.
Kurz danach stieg eine 25-Jährige über die Leitplanke der Gegenfahrbahn und wurde vom Renault Clio einer 20-Jährigen erfasst. Die Frau überlebte den Zusammenstoß nicht.
Ob es sich bei der toten 25-Jährigen auch um die Fahrerin des Volkswagens handelt, dazu machte die Polizei keine Angaben.
Hubschrauber sucht Unfallstelle nahe Waiblingen ab
Um die Unfallstelle detailliert absuchen zu können, wurde ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Beide Richtungsfahrbahnen der B29 sind seit dem schlimmen Unfall gesperrt. Die Bergungsarbeiten dauern an.
Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Revier Waiblingen unter Tel. 07151 950422 zu melden.
Titelfoto: Montage: 7aktuell.de | Simon Adomat (2)