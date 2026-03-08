BW-Wahl: Erste positive Prognose zur Wahlbeteiligung

Landtagswahl in Baden-Württemberg: Die Wahlbeteiligung könnte nach einer ersten Prognose im Vergleich zur Wahl vor fünf Jahren höher ausfallen.

Stuttgart - Zur Landtagswahl in Baden-Württemberg am Sonntag zeichnet sich ein enges Rennen zwischen CDU und Grünen ab. Die AfD kann derweil auf starke Zugewinne hoffen.

Wer gewinnt die Landtagswahl in Baden-Württemberg am Sonntag? Umfragen sahen zuletzt ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Schwarz und Grün. In der letzten Umfrage des ZDF-"Politbarometers" lagen beide mit 28 Prozent gleichauf. Zuvor hatten die Grünen den Abstand auf die lange deutlich führende CDU stark verkürzt. Derzeit wird Baden-Württemberg von einer grün-schwarzen Koalition regiert. Die Wahl findet zum ersten Mal mit einem neuen Wahlrecht statt.



8. März, 15.25 Uhr: Wahlbeteiligung könnte höher als 2021 ausfallen

Die Wahlbeteiligung könnte nach einer ersten Prognose im Vergleich zur Wahl vor fünf Jahren höher ausfallen. Die Beteiligung in den Wahllokalen - also ohne Briefwähler - habe um 14 Uhr gut 41 Prozent betragen und sei damit rund zehn Prozentpunkte höher als zum gleichen Zeitpunkt im Jahr 2021, teilte Landeswahlleiterin Cornelia Nesch mit. Bei der Landtagswahl 2021 sei um 14 Uhr eine Wahlbeteiligung der Urnenwähler von knapp 31 Prozent ermittelt worden. Vor fünf Jahren hätten coronabedingt aber auch weniger Wähler in den Wahllokalen abgestimmt und dafür mehr per Briefwahl, hieß es. Die Wahlbeteiligung lag damals bei 63,8 Prozent. Von den rund 7,7 Millionen Wahlberechtigten hätten in diesem Jahr etwa zwei Millionen Briefwahl beantragt. Die Wahllokale sind noch bis 18 Uhr geöffnet. Im Anschluss daran wird das vorläufige amtliche Wahlergebnis ermittelt.

8. März, 13 Uhr: Manuel Hagel gibt seine Stimme ab

CDU-Landeschef und Spitzenkandidat Manuel Hagel (37) hat seine Stimme abgegeben. Der 37-Jährige kam in Begleitung seiner Frau Franziska ins Wahllokal in Ehingen (Alb-Donau-Kreis). Hagel will Nachfolger von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (77, Grüne) werden, der nach drei Amtszeiten nicht mehr antritt. Chancen auf Kretschmanns Nachfolge hat neben Hagel auch Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir (60).

CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel (37) hat am Sonntagmittag gemeinsam mit seiner Ehefrau Franziska gewählt. © Marijan Murat/dpa

8. März, 12.45 Uhr: Gutacher wählen in bunter Tracht

Bunt ging es an der Wahlurne in Gutach im Schwarzwald zu. Dort kamen einige Einwohnerinnen in traditioneller Tracht zur Landtagswahl in Baden-Württemberg - inklusive Bollenhut. Der Hut ist neben Kirschtorte und Kuckucksuhr das Wahrzeichen des Schwarzwaldes. Vor 222 Jahren wurde der Bollenhut erstmals urkundlich erwähnt. Die großen Wollknäuel geben dem meist in Handarbeit gefertigten Hut seinen Namen. Ein fertiger Hut wiegt bis zu zwei Kilogramm. Unverheiratete Frauen tragen rote Bollen auf dem Hut, nach der Heirat kommen schwarze Bollen auf die traditionelle Kopfbedeckung.

Für den Gang zur Urne warfen sich einige Gutacher feierlich in Schale. © Silas Stein/dpa

8. März, 12.18 Uhr: Markus Frohnmaier gibt seine Stimme im Kreis Böblingen ab

AfD-Spitzenkandidat Markus Frohnmaier (35) hat in Weil der Stadt im Kreis Böblingen seine Stimme abgegeben. Die Partei des 35-Jährigen will bei der Abstimmung in Baden-Württemberg zum ersten Mal in einem westdeutschen Bundesland die 20-Prozent-Marke knacken. Um diesen Wert pendelte sie in jüngsten Umfragen. Die AfD, die der Verfassungsschutz im Südwesten als rechtsextremistischen Verdachtsfall beobachtet, dürfte damit stärkste Oppositionskraft werden – eine Zusammenarbeit mit ihr schließen alle anderen Parteien aus.

Auch Markus Frohnmaier (34, AfD) wirft seinen Stimmzettel in die Wahlurne. © Markus Lenhardt/dpa

8. März, 11.10 Uhr: Cem Özdemir wählt in Stuttgart

Der Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir (60) hat in einem Wahllokal in Stuttgart gewählt. Der 60-Jährige kam allein in die Schule, in der der Raum für die Abstimmung war. Özdemir will heute Nachfolger von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (77, Grüne) werden.

Cem Özdemir (60, Grüne) besuchte zur Stimmabgabe ein Wahllokal in Stuttgart. © Bernd Weißbrod/dpa

8. März, 10.45 Uhr: Kretschmann gibt seine Stimme ab

Baden-Württembergs noch amtierender Ministerpräsident Winfried Kretschmann (77, Grüne) hat seine Stimme abgegeben. Begleitet von seiner Frau Gerlinde und seinem Sohn Johannes kam der 77-Jährige zum Wahllokal in Sigmaringen. Der Grünen-Politiker tritt bei der Wahl nicht mehr an – nach 15 Jahren als Ministerpräsident in Baden-Württemberg. Seit 2016 hat Kretschmann mit der CDU regiert, zuvor fünf Jahre lang mit der SPD.

Winfried Kretschmann (77, Grüne), seine Ehefrau Gerlinde und deren Sohn Johannes machten sich am Sonntag gemeinsam auf den Weg zum Wahllokal. © Katharina Kausche/dpa

8. März, 8.40 Uhr: Wahllokale im Südwesten sind geöffnet

In Baden-Württemberg haben die Wahllokale für die Landtagswahl geöffnet. Seit 8 Uhr können die Menschen im Südwesten ihre Stimmen abgeben. Wahlberechtigt sind nach Schätzungen des Statistischen Landesamts rund 7,7 Millionen Menschen. Die Wahllokale sind noch bis 18 Uhr geöffnet. Die Wahl entscheidet über die Zusammensetzung des neuen Landtags und damit auch indirekt darüber, wer Nachfolger von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (77, Grüne) wird, der nach drei Amtszeiten nicht mehr antritt. Chancen auf seine Nachfolge haben CDU-Landeschef Manuel Hagel (37) und Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir (60).

Bürgerinnen und Bürger in Baden-Württemberg dürfen am Sonntag ihre Stimme abgeben. © Helena Dolderer/dpa

7. März, 18.42 Uhr: Dr. Hans-Ulrich Rülke hinterfragt Zusammenarbeit von CDU und Grünen

Kurz vor der Wahl wird der Ton rauer. Die Wortwahl und das Säbelrasseln kritisiert Dr. Hans-Ulrich Rülke (64), der Vorsitzende der FDP/DVP-Landtagsfraktion. "Die Feindseligkeit, mit denen die bisherigen Regierungsparteien Grüne und CDU in den letzten Metern des Wahlkampfes aufeinander losgehen, ist mehr als schlechter Stil und fehlende Fairness. Sie zeigt, was Baden-Württemberg bevorstehen wird, wenn diese beiden Parteien wieder zu einem Zwangsbündnis verpflichtet sind". Der 64-Jährige zweifelt er an, dass eine Koalition aus Grünen und CDU eine für Baden-Württemberg erfolgversprechende Konstellation wäre.

Dr. Hans-Ulrich Rülke (64) glaubt nicht, dass eine Koalition von Grünen und CDU gewinnbringend sei. © Uli Deck/dpa

7. März, 14.21 Uhr: Politologe sieht deutlichen Vorteil für Cem Özdemir

Der Politologe Joachim Behnke sieht in der unterschiedlichen Wahrnehmung der Spitzenkandidaten einen Hauptgrund für das Zulegen der Grünen in Umfragen kurz vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg. "Özdemir ist der ideale Kandidat der Grünen, weil er wie Kretschmann ist. Er kann wirklich als der legitime Erbe von Kretschmann auftreten, was für Wähler wichtig ist, die keine typischen Grünen-Wähler sind", sagte der Politikwissenschaftler an der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen in einem Interview der "Schwäbischen Zeitung". Politologe: Özdemir hat Amtsinhaberbonus geerbt Überraschend sei, wie stark Özdemir den Amtsinhaberbonus von Ministerpräsident Winfried Kretschmann geerbt habe. Die CDU hingegen habe vor allem auf das Thema Wirtschaft gesetzt. "Sie hat es aber nicht geschafft, Manuel Hagel als Person stärker zu vermarkten. Er ist zu blass geblieben. Wir wissen, dass ein Großteil der Bevölkerung ihn gar nicht kennt", stellte Behnke fest und betonte zugleich, dass die Ausgangsposition des CDU-Fraktionsvorsitzenden schwierig gewesen sei: "Insofern glaube ich, haben sie schon das Wesentliche rausgeholt."

Manuel Hagel (37, CDU) oder Cem Özdemir (60, Grüne): Wer wir Ministerpräsident von Baden-Württemberg? © Marijan Murat/dpa

6. März, 22.42 Uhr: Kretschmann sieht bei der CDU keine neuen Ideen

Aus Sicht von Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (77, Grüne) zeigt CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel (37) im Wahlkampf keine neuen Ideen für Baden-Württemberg. Er lese in Interviews von Hagel immer lange Listen mit den Themen KI, Mobilität, Photonik, Robotik oder Verteidigung. "Dann bin ich doch immer sehr erstaunt. Das machen wir schon alles. Und er war dabei", sagte Kretschmann beim Wahlkampfabschluss der baden-württembergischen Grünen in Ulm. Daneben wolle Hagel einen Sicherheitsrat oder einen Sachverständigenrat für Wirtschaft einrichten. Auch das gebe es alles schon, es heiße nur anders, so Kretschmann: "Neu ist da nicht der Inhalt, nur die Überschrift." Dass aus neuen Überschriften großartiges entstehe, sei eher selten. Die Grünen hätten dagegen mit Cem Özdemir den passenden Kandidaten für seine Nachfolge im Ministerpräsidentenamt, sagte Kretschmann. "Wir Grüne haben jemand, der die Erfahrung und den Tiefgang hat, den man dafür benötigt."

Winfried Kretschmann (77, Grüne) findet, dass die Politik von CDU-Kandidat Manuel Hagel keine neuen Impulse beinhalten würde. © Bernd Weißbrod/dpa

6. März, 21.31 Uhr: Friedrich Merz schwört auf Wahl-Endspurt in Baden-Württemberg ein

CDU-Bundeschef und Bundeskanzler Friedrich Merz (70) hat den Wahlkämpfern seiner Partei in Baden-Württemberg Mut zugesprochen auf den letzten Metern des Wahlkampfs. Die Landtagswahl am Sonntag werde knapp, sagte Merz beim Wahlkampfabschluss der Südwest-CDU in Ravensburg. "Die wird knapper als wir gedacht haben". Der ein oder andere möge darüber nachdenken, gelb zu wählen oder gar dunkelblau, sagte er ins Publikum. Aber: "Wer jetzt blau wählt oder gelb wählt, könnte am nächsten Montag grün aufwachen." Derzeit liegen Grüne und CDU in Baden-Württemberg in Umfragen etwa gleichauf und werden wohl auch wieder miteinander koalieren müssen. Ein anderes Bündnis scheint rechnerisch derzeit nicht möglich - das heißt, dass die Wahl vor allem darüber entscheiden dürfte, ob Grüne oder CDU den nächsten Ministerpräsidenten stellen.

Friedrich Merz (70) trat am Freitag in Ravensburg auf. © Felix Kästle/dpa

