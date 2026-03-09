BW-Wahl: Frohnmaier fordert CDU zum Ende der "albernen Brandmauer" auf

Ein vorläufiges Endergebnis liegt vor: Die Grünen haben die Landtagswahl in Baden-Württemberg in einem knappen Rennen vor der CDU gewonnen.

Stuttgart - Ein vorläufiges Endergebnis liegt vor: Die Grünen mit Cem Özdemir (60) haben die Landtagswahl in Baden-Württemberg in einem knappen Rennen vor der CDU gewonnen.

Wer gewinnt die Landtagswahl in Baden-Württemberg am Sonntag? Der 60-jährige frühere Bundesminister Özdemir dürfte jetzt Nachfolger von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (77, Grüne), werden, der nach 15 Jahren im Amt nicht mehr antrat. Die CDU kommt nach dem vorläufigen Endergebnis nur auf Platz zwei, wie die Landeswahlleiterin in der Nacht mitteilte. Die AfD ist mit deutlichen Zuwächsen drittstärkste Kraft, die SPD schafft es knapp in den Landtag, wie auf der Internetseite des Statistischen Landesamts ersichtlich war. Landtagswahl Baden-Württemberg 2026 CDU-Spitzenkandidat Hagel gerät bei Schulbesuch mit Lehrerin aneinander FDP und Linke haben es nicht über die Fünf-Prozent-Hürde geschafft. Alle Informationen rund um die Landtagswahl in Baden-Württemberg findet Ihr hier im TAG24-Liveticker.



9. März, 14 Uhr: So haben die jungen Menschen im Land gewählt

Bei der Landtagswahl haben die jungen Wähler vor allem auf die Grünen gesetzt. Mit deutlichem Abstand folgten bei den 16- bis 24-Jährigen die AfD und die CDU. So kamen die Grünen laut Infratest dimap auf 28 Prozent der Stimmen bei den Jungwählern, AfD und CDU auf jeweils 16 Prozent, wie die ARD berichtete. Bei der Forschungsgruppe Wahlen lagen die Grünen bei 27 Prozent, die AfD bei 18 Prozent und die CDU bei 17 Prozent, wie das ZDF berichtete. Laut Infratest dimap lag die Linke bei 14 Prozent bei den Jungwählern, SPD und FDP kamen auf etwa 6 Prozent. Bei der Forschungsgruppe Wahlen lag die Linke bei 13 Prozent, die SPD bei 7 Prozent und die FDP bei 6 Prozent. So hat bei den Jungwählern insgesamt fast jeder Dritte für die AfD oder die Linke gestimmt.

9. März, 13.40 Uhr: Hagel spricht von Niederlage

Für die CDU im Südwesten ist das Abschneiden bei der Landtagswahl nach den Worten von Landeschef und Spitzenkandidat Manuel Hagel (37) eine Niederlage. "Das Hauptziel war, dass wir stärkste Kraft in Baden-Württemberg werden und dass wir eine CDU-geführte Landesregierung bilden können", sagte Hagel am Abend im ZDF. Dieses Ziel habe man - Stand jetzt - nicht erreicht. "Und da gibt's auch gar nichts drumrumzureden: Das ist eine Niederlage für uns." Es sei ein Abend mit gemischten Gefühlen, sagte Hagel. Die CDU habe das beste Wahlergebnis seit 2011 erzielt. Man habe gewonnen und doch verloren.

9. März, 13.29 Uhr: AfD pocht auf Oppositionsrechte

Die AfD in Baden-Württemberg hat die CDU zur Bildung einer konservativen Koalition aufgefordert - sie will sich aber auch in der Opposition konstruktiv verhalten. Die CDU müsse sich überlegen, ob sie die "alberne Brandmauer" aufrechterhalten wolle und sich zum Steigbügelhalter der Grünen mache, sagte Landeschef Markus Frohnmaier in Stuttgart. Die Südwest-AfD ist im Landtag nach der Wahl so stark aufgestellt wie nie. Dennoch besteht keine Regierungsoption für die Rechtspopulisten - die Südwest-CDU schließt eine Zusammenarbeit mit der AfD kategorisch aus. Man rede mit allen, sagte Frohnmaier. Er habe sich überlegt, ob er CDU-Chef Manuel Hagel "zwei Espressotässchen" schicke, scherzte der 35-Jährige. Hagel hatte einst gesagt, dass er mit AfD-Politikern nicht mal einen Espresso trinken würde. Die AfD kündigte an, auch als stärkste Oppositionskraft ihre Rechte wahrnehmen zu wollen.

Während Markus Frohnmaier (35, AfD) offen für eine Zusammenarbeit ist, schloss Manuel Hagel (37, CDU) eine Koalition mit der AfD konsequent aus. © Bernd Weißbrod/dpa

9. März, 8.20 Uhr: Özdemir bietet CDU "Partnerschaft auf Augenhöhe" an

Özdemir erklärte sich am Abend zum Sieger. "Wir haben die Wahl gewonnen", sagte er auf der Grünen-Wahlparty. Er rief die Christdemokraten zu einer erneuten Zusammenarbeit auf und bot ihnen eine "Partnerschaft auf Augenhöhe" an. "Der Maßstab sollten die letzten zehn Jahre sein und die Erfolge, die wir eingefahren haben." Hagel sagte, seine CDU habe das beste Wahlergebnis seit 2011 erzielt, aber dennoch nicht den ersten Platz erreicht. Der Auftrag zur Regierungsbildung liege bei den Grünen und Özdemir. Die Grünen kommen laut vorläufigem Endergebnis auf 30,2 Prozent (2021: 32,6 Prozent), die CDU liegt mit 29,7 Prozent knapp dahinter (24,1). Die AfD erhält 18,8 Prozent (9,7). Mit großem Abstand folgt die SPD mit 5,5 Prozent (11,0). Die FDP kommt auf 4,4 Prozent (10,5), die Linke ebenfalls auf 4,4 Prozent (3,6). Die Grünen erhalten demnach 56 Sitze im Landtag (2021: 58), die CDU ebenfalls 56 (42). Die AfD kommt auf 35 Mandate (17), die SPD auf 10 (19). Grüne und CDU stellen also gleich viele Abgeordnete, auch wenn die Grünen nach Zweitstimmen gewonnen haben. Zusammen haben die beiden Parteien eine Zweidrittelmehrheit im Landtag.

Der 60-jährige frühere Bundesminister Cem Özdemir (Grüne) dürfte jetzt Nachfolger von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (77, Grüne) werden. © Bernd Weißbrod/dpa

9. März, 6.43 Uhr: Özdemir gewinnt seinen Wahlkreis

Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir hat nicht nur in seinem eigenen Stuttgarter Wahlkreis ordentlich abgeräumt. Bei der baden-württembergischen Landtagswahl fuhr er nach den vorläufigen Ergebnissen auch den höchsten Stimmenanteil für ein Direktmandat im Land ein. Seinen Wahlkreis Stuttgart II, den sogenannten Filderwahlkreis, gewann Özdemir deutlich mit 47,9 Prozent der Erststimmen. In keinem ausgezählten Wahlkreis konnte ein Direktkandidat oder eine Direktkandidatin einen höheren Stimmenanteil auf sich vereinen.

Cem Özdemir (60, Grüne) freut sich über das Wahlergebnis. © Bernd Weißbrod/dpa

9. März, 6.23 Uhr: AfD holt fast 19 Prozent

Die AfD hat in Baden-Württemberg das beste Wahlergebnis bei einer Landtagswahl in Westdeutschland erzielt. Mit 18,8 Prozent der Zweitstimmen ist der Anteil noch höher als in Hessen 2023 (18,4 Prozent). "Wir sind jetzt auch in Baden-Württemberg Volkspartei", sagte Bundesparteichef Tino Chrupalla. Obwohl Spitzenkandidat Markus Frohnmaier der CDU Avancen machte, dürfte es aber bei einem Platz auf der Oppositionsbank bleiben. Im Vergleich zur Landtagswahl 2021 hat die AfD, die der Verfassungsschutz im Südwesten als rechtsextremistischen Verdachtsfall beobachtet, ihr Ergebnis fast verdoppelt. "Und darauf sind wir natürlich stolz", sagte Frohnmaier.

9. März, 6.01 Uhr: Vorläufiges Endergebnis: Grüne vor CDU in Baden-Württemberg

Die Grünen haben die Landtagswahl in Baden-Württemberg in einem knappen Rennen vor der CDU gewonnen. Die AfD ist mit deutlichen Zuwächsen drittstärkste Kraft, die SPD schafft es knapp in den Landtag, wie auf der Internetseite des Statistischen Landesamts ersichtlich war. FDP und Linke haben es nicht über die Fünf-Prozent-Hürde geschafft.

8. März, 22.29 Uhr: 64 Wahlkreise ausgezählt

Von insgesamt 70 Wahlkreisen waren am Abend (Stand 22.29) nach Angaben des SWR bereits 64 ausgezählt. Ein vorläufiges Wahlergebnis lag noch nicht vor.

8. März, 22.28 Uhr: AfD holt Direktmandat in Mannheim

Die AfD hat im Wahlkreis Mannheim I das Direktmandat erzielt. Bernhard Pepperl erhielt 22,3 Prozent der Erststimmen, wie auf der Internetseite des Statistischen Landesamts nach Auszählung aller Gebiete zu sehen war. Knapp dahinter landete mit 21,7 Prozent der Stimmen Lennart Christ von der CDU. Beim Zweitstimmenergebnis landete die AfD in dem Wahlkreis mit 21,7 Prozent allerdings deutlich hinter den Grünen mit 27,6 Prozent. Die CDU kommt den Daten zufolge auf einen Anteil von 20,0 Prozent.

8. März, 22 Uhr: Großteil der Wahlkreise ausgezählt

Nach Angaben des SWR sind inzwischen 52 von 70 Wahlkreisen ausgezählt. Laut neuester Hochrechnung (Stand 21.48 Uhr) liegen die Grünen mit 30,3 Prozent hauchzart vor der CDU (29,7 Prozent). Die AfD folgt mit 18,7 Prozent. Die SPD würde mit 5,5 Prozent ihr schlechtestes Ergebnis im "Ländle" einfahren. Linke und FDP (beide 4,4 Prozent) wären nicht im Landtag vertreten.