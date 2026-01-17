Leck gestopft! Frachter im Fürther Hafen wieder fahrbereit

Fürth - Am Mittwochnachmittag ist Wasser in ein Frachtschiff am Fürther Hafen gelaufen. Drei Tage später ist das Boot Johanna wieder fahrbereit.

Das Schiff Johanna ist wieder fahrbereit. © NEWS5 / David Oßwald

Wie ein Polizeisprecher sagte, wurde das Wasser-Öl-Gemisch im Schiff von einer Privatfirma abgepumpt.

Anschließend sei es dem Betreiber übergeben worden. Das Schiff darf den Aussagen zufolge weiterfahren. Wie es aber genau weitergeht, entscheide der Betreiber. Es könne auch sein, dass Werftarbeiter kommen. Die Unfallursache sei weiterhin ungeklärt.

Das 102 Meter lange Güterschiff war am Mittwoch auf dem Main-Donau-Kanal von Nürnberg nach Bamberg unterwegs, wie es hieß.

Dabei habe es bei Fürth leckgeschlagen: Wasser drang ein. Das mit Asphalt beladene Schiff wurde im Hafen vertäut. Die Feuerwehr errichtete vorsorglich eine Ölsperre.