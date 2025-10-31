Tödlicher Unfall in Unterhaching: Mann wollte nur ins Auto steigen

Unterhaching - Eine Vielzahl von Rettungskräften war am Donnerstagabend in Unterhaching im Einsatz, nachdem ein 33-Jähriger von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden war.

Die Polizei sicherte Spuren. Zunächst war unklar, ob es sich um einen Unfall oder ein Gewaltdelikt handelt. © network-pictures.com

Da zunächst unklar war, ob es sich um einen Unfall oder ein Gewaltdelikt handelte, ermittelte die Polizei zweigleisig und leitete eine Großfahndung ein. Auch ein Hubschrauber kam zum Einsatz.

Im Laufe der Ermittlungen stellte sich aber heraus, dass es sich um einen Unfall gehandelt hatte.

Dieser hatte sich in der Grünauer Allee in direkter Nähe zur örtlichen Polizeiinspektion ereignet.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wollte der Mann gerade in sein Auto einsteigen, als er von dem Fahrzeug erfasst wurde.

Der 33-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wo er seinen Verletzungen erlag. Welche Rolle eine Frau vor Ort spielt, die von der Polizei gezielt vernommen wurde, muss ebenfalls noch geklärt werden.

"Wie sie im Zusammenhang mit diesem Unfallgeschehen genau steht, werden dann die weiteren Ermittlungen ergebe", so Lukas Schulz, Pressesprecher beim Polizeipräsidium München.