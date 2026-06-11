Trinkwasser in Würzburg verseucht: Diese Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Gefährliche Bakterien im Trinkwasser in Würzburg nachgewiesen: Es besteht ein Abkoch-Gebot für alle Stadtteile, wie das Landratsamt am Donnerstag mitteilte.

Von Florian Gürtler

Würzburg - Bei einer Routine-Untersuchung wurden gefährliche Bakterien im Würzburger Trinkwasser nachgewiesen! Es besteht ein "Abkoch-Gebot", wie das Landratsamt am Donnerstag mitteilte.

In allen Stadtteilen Würzburgs muss das Trinkwasser vor dem Gebrauch abgekocht werden! (Symbolbild)
In allen Stadtteilen Würzburgs muss das Trinkwasser vor dem Gebrauch abgekocht werden! (Symbolbild)  © Hendrik Schmidt/dpa

Im Pumpwerk sei eine "bakterielle Verunreinigung mit Enterokokken" nachgewiesen worden, heißt es vonseiten der Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH (WVV).

Diese Bakterien können Harnwegs-Infekte, Bauchfell-Entzündungen und Wundinfektionen auslösen.

Das Gebot, Trinkwasser vor dem Gebrauch abzukochen, bestehe für alle Stadtteile Würzburgs sowie für die direkt bei der Stadt gelegene Gemeinde Gerbrunn, heißt es weiter in den der WVV-Mitteilung.

Jeder fünfte Zug zu spät oder ausgefallen: Bayerns Bahn-Bilanz 2025 ist erschütternd!
Bayern Jeder fünfte Zug zu spät oder ausgefallen: Bayerns Bahn-Bilanz 2025 ist erschütternd!

Der Wasserversorger arbeite "aktuell mit Hochdruck daran, die Ursache im Versorgungsbereich aufzudecken, um weitere Auswirkungen eingrenzen zu können".

Zum Abtöten der Enterokokken muss das Trinkwasser "einmalig sprudelnd aufgekocht und langsam abgekühlt werden", betont das Landratsamt auf seiner Website.

Bakterien im Würzburger Trinkwasser: Bislang keine Erkrankungsfälle bekannt

Bei einer Routine-Untersuchung wurden Bakterien - sogenannte Enterokokken - im Würzburger Trinkwasser nachgewiesen. (Symbolbild)
Bei einer Routine-Untersuchung wurden Bakterien - sogenannte Enterokokken - im Würzburger Trinkwasser nachgewiesen. (Symbolbild)  © 123RF/angellodeco

Dies betreffe insbesondere die Zubereitung von Getränken und Speisen, aber auch das Waschen von Obst, Gemüse, Salat oder anderen Lebensmitteln.

Auch zum Putzen der Zähne, für Nasenspülungen oder zum Reinigen von Wunden solle nur abgekochtes Wasser verwendet werden, ebenso für das Geschirrspülen von Hand.

"Eine Alternative zu abgekochtem Trinkwasser ist die Versorgung mit Flaschenwasser aus dem Handel", ist weiter zu lesen.

Heftiger Streit endet tödlich: 25-Jährige soll Mann (†31) in seiner Wohnung erstochen haben
Bayern Heftiger Streit endet tödlich: 25-Jährige soll Mann (†31) in seiner Wohnung erstochen haben

Aktuell seien keine Erkrankungsfälle infolge des verunreinigten Trinkwassers in Würzburg bekannt, es handele sich um eine Vorsichtsmaßnahme.

Titelfoto: Hendrik Schmidt/dpa

Mehr zum Thema Bayern: