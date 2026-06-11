Trinkwasser in Würzburg verseucht: Diese Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten

Würzburg - Bei einer Routine-Untersuchung wurden gefährliche Bakterien im Würzburger Trinkwasser nachgewiesen! Es besteht ein "Abkoch-Gebot", wie das Landratsamt am Donnerstag mitteilte.

In allen Stadtteilen Würzburgs muss das Trinkwasser vor dem Gebrauch abgekocht werden! (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa

Im Pumpwerk sei eine "bakterielle Verunreinigung mit Enterokokken" nachgewiesen worden, heißt es vonseiten der Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH (WVV).

Diese Bakterien können Harnwegs-Infekte, Bauchfell-Entzündungen und Wundinfektionen auslösen.

Das Gebot, Trinkwasser vor dem Gebrauch abzukochen, bestehe für alle Stadtteile Würzburgs sowie für die direkt bei der Stadt gelegene Gemeinde Gerbrunn, heißt es weiter in den der WVV-Mitteilung.

Der Wasserversorger arbeite "aktuell mit Hochdruck daran, die Ursache im Versorgungsbereich aufzudecken, um weitere Auswirkungen eingrenzen zu können".

Zum Abtöten der Enterokokken muss das Trinkwasser "einmalig sprudelnd aufgekocht und langsam abgekühlt werden", betont das Landratsamt auf seiner Website.