Auto kracht gegen Mauer und Laterne: Fahrer stirbt noch vor Ort
Bischofswiesen - Im Landkreis Berchtesgadener Land ist am Mittwochabend ein Autofahrer nach einem Unfall bewusstlos aus seinem Fahrzeug geborgen worden. Er starb kurz darauf.
Laut dem Bayerischen Roten Kreuz (BRK) vor Ort ereignete sich der Unfall gegen 18.50 Uhr.
Zusammen mit Polizei und Feuerwehr wurden sie zu dem Vorfall in die Strub bei Bischofswiesen alarmiert.
"Ein 61-jähriger Einheimischer war dort offenbar infolge einer akuten internistischen Erkrankung alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen und mit einer Mauer sowie einer Straßenlaterne kollidiert", heißt es vonseiten des BRK.
"Couragierte Ersthelfer befreiten den Bewusstlosen aus seinem Fahrzeug, setzten einen Notruf ab und begannen umgehend mit der telefonisch angeleiteten Herzdruckmassage."
Doch auch als das medizinisch ausgebildete Personal übernahm, konnte das Leben des Mannes nicht gerettet werden. Das BRK spricht von "langen und intensiven Wiederbelebungsversuchen".
Der Mann verstarb noch am Unfallort. Die genauen Gründe für den Vorfall müssen erst noch genau untersucht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.
Titelfoto: BRK, Kreisverband Berchtesgadener Land