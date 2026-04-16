16.04.2026 22:07 Fahrer hatte keine Chance: Auto rast gegen Baum und brennt völlig aus

Bei einem Horror-Crash im Ostallgäu ist am Donnerstag ein Auto gegen einen Baum gerast und abgebrannt. Der Fahrer wurde aus dem Wagen geschleudert und starb.

Von Marco Schimpfhauser

Marktoberdorf - Auf Höhe des Gemeindeteils Rieder der Stadt Marktoberdorf ist am Donnerstag ein 59 Jahre alter Autofahrer bei einer schweren Kollision ums Leben gekommen.

Im Bereich Marktoberdorf ist am Donnerstagnachmittag ein Autofahrer bei der Kollision mit einem Baum ums Leben gekommen. © Michael Breher / EinsatzReport24 Nach ersten Informationen ereignete sich der Vorfall im schwäbischen Landkreis Ostallgäu gegen 15.32 Uhr auf einer Landstraße. In dem Abschnitt zwischen Roßhaupten und Seeg kollidierte der Tesla frontal mit einem Baum und ging offenbar unmittelbar darauf in Flammen auf. Der Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß aus dem Wagen geschleudert. "Aufgrund der schwerwiegenden Verletzungen verstarb der 59-Jährige noch an der Unfallstelle", teilte das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West am Abend mit. "Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kempten ein unfallanalytisches Gutachten in Auftrag gegeben." Bayern Unfall Batterien durchschlagen Laster: Mehrere Personen bei Crash schwer verletzt Der Wagen des Verunfallten brannte bis zur Unkenntlichkeit aus.

Ermittlungen zum Unfallhergang noch in einem frühen Stadion

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug massiv zerstört und ging unmittelbar in Flammen auf. © Michael Breher / EinsatzReport24 Auf TAG24-Rückfrage erklärte ein Beamter am Nachmittag, dass ein möglicher Suizid nach den ersten Erkenntnissen nicht gänzlich ausgeschlossen werden konnte. Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Kreisstraße musste für mehrere Stunden wegen der Bergungs- und Ermittlungsarbeiten vollständig gesperrt werden. Zur genauen Unfallursache wurden noch vor Ort die Ermittlungen aufgenommen. Bayern Unfall Durch Leitplanke gekracht und überschlagen: Opel-Fahrer per Crash-Rettung geborgen Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass der Sachschaden laut Einschätzung der Beamten etwa bei 50.000 Euro liegt. Ob der Fahrer ohne Gurt gefahren ist oder durch einen anderen Grund aus seinem Auto geschleudert wurde, konnte noch nicht mitgeteilt werden.