Fahrer reagiert sofort: Müllmann wird in Müllauto gezogen und schwer verletzt

Scheidegg - Im schwäbischen Landkreis Lindau am Bodensee ist bei einem Unfall ein Arbeiter in ein Müllauto gezogen und von der darin eingebauten Presse schwer verletzt worden.

Ein 38 Jahre alter Mann ist bei der Arbeit in ein Müllauto gezogen und schwer verletzt worden. (Symbolbild) © 123rf/mickisfotowelt

Laut Angaben ereignete sich der Vorfall am Freitagvormittag in Scheidegg im Ortsteil Scheffau.

Der 38-Jährige war gerade mit dem Verladen von Mülltonnen beschäftigt, als er versehentlich in die Maschine gezogen wurde.

Er selbst war nicht mehr in der Lage, den Notfall-Schalter der Müllpresse zu drücken.

"Der aufmerksame Fahrzeugführer jedoch bemerkte die gefährliche Situation schnell und schaltete die Presse aus", teilte das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West am Samstag mit.