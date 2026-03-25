Fußballtor kippt um und tötet Kind (7): Polizei nennt neue Erkenntnisse

Erlangen - Am vergangenen Samstagnachmittag wurde auf einem Sportplatz in Erlangen-Bruck ein Siebenjähriger von einem Fußballtor erschlagen . Inzwischen liegen der Polizei neue Erkenntnisse zum Unfallhergang vor.

Am Fußballplatz trauern die Menschen um den Siebenjährigen. © Daniel Löb/dpa

An jenem Tag war auf dem Gelände eines Sportvereins in Erlangen-Bruck ein F-Jugend-Spiel geplant.

Dafür wurden mehrere zuvor am Boden liegende, mobile Tore aufgestellt. Währenddessen kippte eines der Tore aufgrund von an der hinteren Querverbindung befestigten Zusatzgewichten plötzlich unkontrolliert nach vorne und traf ein siebenjähriges Kind.

Die Ermittlungen zum genauen Ablauf des Geschehens - insbesondere zur konkreten Beteiligung der vor Ort anwesenden Personen - dauern weiterhin an.