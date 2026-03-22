Nach Tod von kleinem Kind (†7) auf Fußballplatz: Warum fiel das Tor um?

Erlangen - Nach dem tragischen Tod eines sieben Jahre alten Kindes im Rahmen eines angesetzten Fußballspiels in Erlangen hat die Polizei die Ermittlungen nach der Unfallursache aufgenommen.

Mutmaßliches dieses mobile Tor ist am Samstag umgekippt und hat ein kleines Kind erschlagen. © NEWS5 / David Oßwald

Am Samstagnachmittag gegen 14 Uhr fiel bei dem Vorfall ein Tor um, traf den Jungen und verletzte ihn tödlich.

Nun soll herausgefunden werden, was zu dem Unglück geführt hat.

"Der Kriminaldauerdienst hat die ersten kriminalpolizeilichen Ermittlungen übernommen und seitens der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter beauftragt, der die Beamten bei der Klärung des genauen Unfallhergangs unterstützen soll", so Kai Schmidt, Pressesprecher beim Polizeipräsidium Mittelfranken.

Derzeit gibt es weder gesicherte Informationen, ob das Gehäuse unsicher stand, noch ob darauf geklettert wurde oder welche weiteren möglichen Faktoren zu dem Kippen beigetragen haben.

Auch, ob das Kind als Spieler oder Zuschauer auf dem Vereinsgelände war, muss noch geklärt werden. Fest steht zumindest, dass das Konstrukt nicht im Boden verankert war.

"Es war ein mobiles Tor, das umgestürzt ist. Aber wie es eben genau zu dem Unfallhergang gekommen ist, das ist Gegenstand der Ermittlungen."