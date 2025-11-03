Kühe verletzen Senioren tödlich: Landwirt stirbt nach Stallarbeiten

Garching an der Alz - Im oberbayerischen Landkreis Altötting ist am Sonntagmorgen ein 76-jähriger Landwirt bei Arbeiten im Stall so schwer verletzt worden, dass er später starb.

Bei einem Arbeitsunfall in Garching an der Alz ist ein Landwirt offenbar durch zwei Kühe getötet worden. (Symbolfoto) © 123rf/sergeybogachuk

Nach bisherigen Erkenntnissen stieß ihn eine Kuh zu Boden. Eine weitere trat ihm daraufhin wohl auf den Oberkörper.

Seine Angehörigen zogen den Verletzten aus dem Gefahrenbereich und alarmierten den Rettungsdienst.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, lief die Erstversorgung im Rettungswagen an.

Der Zustand des 76-Jährigen verschlechterte sich im Wagen schnell, die Einsatzkräfte brachten ihn unter laufender Reanimation in ein Klinikum.

"Der Mann verstarb in einem Krankenhaus", teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd am Montag mit. "Die Angehörigen wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut", hieß es weiter.