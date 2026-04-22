Heimliches Biker-Fahrtraining endet mit Laster-Crash: 20-Jähriger schwer verletzt in Klinik
Mauerstetten - In der Gemeinde Mauerstetten im schwäbischen Landkreis Ostallgäu ist am späten Dienstagnachmittag ein 20-jähriger Deutscher schwer verletzt worden, als er heimlich Fahrübungen mit einem Motorrad machte.
Das Bike gehörte laut Angaben der Beamten einem 25-jährigen kroatischen Bekannten des jungen Mannes.
Er ließ seinen Freund – der keinen entsprechenden Führerschein hatte – in der Graf-Zeppelin-Straße die Maschine benutzen.
"Da er das Motorrad offensichtlich nicht beherrschte, beschleunigte er zu stark und fuhr dadurch unkontrolliert auf das Gelände eines dortigen Bauunternehmens", teilte das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West am Mittwoch mit.
"Dort prallte er ungebremst gegen den Tieflader eines Lkw, welcher kurz hinter der Einfahrt geparkt war."
Der 20-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Gegen ihn wird wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.
Am Motorrad entstand Totalschaden. Der Halter des Bikes, der die Fahrt in Anwesenheit erlaubte, muss sich wegen Ermächtigens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.
Titelfoto: Nicolas Armer/dpa