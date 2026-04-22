Heimliches Biker-Fahrtraining endet mit Laster-Crash: 20-Jähriger schwer verletzt in Klinik

Mauerstetten - In der Gemeinde Mauerstetten im schwäbischen Landkreis Ostallgäu ist am späten Dienstagnachmittag ein 20-jähriger Deutscher schwer verletzt worden, als er heimlich Fahrübungen mit einem Motorrad machte.

Die Sanitäter brachten den schwer verletzten 20-Jährigen in eine nahe gelegene Klinik. (Symbolfoto) © Nicolas Armer/dpa

Das Bike gehörte laut Angaben der Beamten einem 25-jährigen kroatischen Bekannten des jungen Mannes.

Er ließ seinen Freund – der keinen entsprechenden Führerschein hatte – in der Graf-Zeppelin-Straße die Maschine benutzen.

"Da er das Motorrad offensichtlich nicht beherrschte, beschleunigte er zu stark und fuhr dadurch unkontrolliert auf das Gelände eines dortigen Bauunternehmens", teilte das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West am Mittwoch mit.

"Dort prallte er ungebremst gegen den Tieflader eines Lkw, welcher kurz hinter der Einfahrt geparkt war."

Der 20-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Gegen ihn wird wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.