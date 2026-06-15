Hopfen und Malz verloren: Hier verteilen sich hunderte Liter Bier über die Autobahn

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Auf der A93 haben sich mehrere hundert Bierflaschen auf der Fahrbahn verteilt. Grund dafür könnte ein technischer Defekt am Ladungssystem sein.

Von Marco Schimpfhauser

Regensburg - Manch einer würde hier augenzwinkernd eine Trigger-Warnung fordern. Ärgerlich ist es für die Beteiligten allemal: Hunderte Bierflaschen haben sich am Montag auf der A93 verteilt.

Über mehrere Stunden waren zahlreiche Einsatzkräfte damit beschäftigt, die hunderten Bierflaschen von der A93 einzusammeln.
Über mehrere Stunden waren zahlreiche Einsatzkräfte damit beschäftigt, die hunderten Bierflaschen von der A93 einzusammeln.  © Vifogra / Reporter-Team Moller-Schuh

Kurz nach der Überleitung von der A3 auf die A93 hat das Lieferfahrzeug in Fahrtrichtung München Hopfen und Malz verloren.

Wie der Mediendienst Vifogra vor Ort von der Polizei in Erfahrung brachte, könnte ein technischer Defekt am Ladungssystem des Lastwagens die Ursache für den Vorfall gewesen sein.

Nicht nur verteilten sich die zahlreichen Getränkekisten auf der eigenen Fahrbahn.

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Auch auf der Gegenspur mussten die Einsatzkräfte die linke Spur während der Reinigungsarbeiten sperren.

Über die konkrete Dauer der Vollsperre konnten am frühen Nachmittag noch keine detaillierten Angaben gemacht werden. Die gute Nachricht: Der Lastwagenfahrer wurde nicht verletzt.

Titelfoto: Vifogra / Reporter-Team Moller-Schuh

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