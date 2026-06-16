Laster erfasst Seniorin auf Bayreuther Marktplatz: Frau stirbt noch vor Ort
Von Carsten Hoefer
Bayreuth - Auf dem Marktplatz im oberfränkischen Bayreuth ist am Dienstagnachmittag eine 75 Jahre alte Frau von einem Lastwagen erfasst und tödlich verletzt worden.
Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, geschah der Unfall kurz vor 16 Uhr vor dem Finanzamt in der Maximilianstraße. Auf Höhe einer dortigen Baustelle kam es zu dem tödlichen Zusammenstoß.
"Aus bislang unklaren Gründen erfasste ein Lkw die 75-jährige Passantin aus dem Landkreis Kulmbach", teilte das Polizeipräsidium Oberfranken mit.
"Die Frau stürzte daraufhin mutmaßlich unter das Fahrzeug und wurde von diesem überrollt." Für die Seniorin kam jede Hilfe zu spät. Sie starb noch an der Unfallstelle.
Der 53 Jahre alte Lastwagenfahrer blieb körperlich unverletzt. Ein Kriseninterventionsteam betreute sowohl ihn als auch zwei Zeugen.
Zahlreiche Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst waren in der Fußgängerzone im Einsatz. Am Unfallort errichteten die Helfer einen Sichtschutz.
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft unterstützt ein Sachverständiger die Beamten bei der Unfallaufnahme.
Titelfoto: 123rf/huettenhoelscher