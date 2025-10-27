Massenunfall und Folge-Crashs auf der A9: Verkehrschaos bei Nürnberg

Nürnberg - Bei einem Verkehrsunfall und daraus resultierenden weiteren Kollisionen mit mehreren Fahrzeugen sind am Montagnachmittag in Mittelfranken mehrere Personen verletzt worden.

Mehrere Fahrzeuge waren am Montagnachmittag in einen Unfall verwickelt, der ein Verkehrschaos zur Folge hatte. © NEWS5 / Lars Haubner

Der Unfall ereignete sich auf der A9 zwischen den Anschlussstellen Kreuz Nürnberg und Nürnberg-Fischbach.

Wie der Pressedienst "News5" vor Ort erfahren konnte, wurden insgesamt sieben Personen leicht verletzt.

Nach ersten Informationen soll ein roter Audi verkehrsbedingt abgebremst haben. Ein nachfolgender Lastwagenfahrer habe die Situation nicht rechtzeitig erkannt und fuhr auf das Auto auf.

Zwei weitere Laster seien in die Unfallstelle geraten und dort leicht zusammengestoßen. Mit höherer Geschwindigkeit soll dann ein nachfolgender Silo-Transporter auf eines der stehenden Fahrzeuge aufgefahren sein.

Zudem seien noch weitere Fahrzeuge durch herumfliegende Teile oder missglückten Ausweichversuchen beschädigt worden.