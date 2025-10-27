Massenunfall und Folge-Crashs auf der A9: Verkehrschaos bei Nürnberg
Nürnberg - Bei einem Verkehrsunfall und daraus resultierenden weiteren Kollisionen mit mehreren Fahrzeugen sind am Montagnachmittag in Mittelfranken mehrere Personen verletzt worden.
Der Unfall ereignete sich auf der A9 zwischen den Anschlussstellen Kreuz Nürnberg und Nürnberg-Fischbach.
Wie der Pressedienst "News5" vor Ort erfahren konnte, wurden insgesamt sieben Personen leicht verletzt.
Nach ersten Informationen soll ein roter Audi verkehrsbedingt abgebremst haben. Ein nachfolgender Lastwagenfahrer habe die Situation nicht rechtzeitig erkannt und fuhr auf das Auto auf.
Zwei weitere Laster seien in die Unfallstelle geraten und dort leicht zusammengestoßen. Mit höherer Geschwindigkeit soll dann ein nachfolgender Silo-Transporter auf eines der stehenden Fahrzeuge aufgefahren sein.
Zudem seien noch weitere Fahrzeuge durch herumfliegende Teile oder missglückten Ausweichversuchen beschädigt worden.
Ausweich-Tipp des ADAC: Besser über die U46 fahren
Ein massives Verkehrschaos mit weiteren kleinen Kollisionen war laut Reportern vor Ort die Folge.
Aufgrund einer Baustelle konnte keine Rettungsgasse gebildet werden. Die Rettungskräfte konnten die Unfallstelle nur entgegen der Fahrtrichtung erreichen.
Auch der ADAC warnt vor mehreren Unfällen in dem Bereich und rät vor allem Lastwagenfahrern, "das Gebiet weiträumig zu umfahren". Empfohlen wird die U46.
Titelfoto: NEWS5 / Lars Haubner