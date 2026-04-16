Senior wird von Zug erfasst und stirbt noch an Unfallstelle

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Ein 74-Jähriger möchte in Niederbayern die Bahngleise überqueren. Den herannahenden Zug bemerkt er nicht rechtzeitig. Das hat tragische Folgen.

Von Marco Schimpfhauser

Altdorf - Ein 74 Jahre alter Mann ist in der Münchnerauer Straße in Altdorf im niederbayerischen Landkreis Landshut von einem Zug erfasst und getötet worden.

Ein 74-Jähriger wollte offenbar die gesperrten Bahngleise überqueren, als ein Zug sich näherte. Der Senior wurde tödlich verletzt. (Symbolfoto)
Ein 74-Jähriger wollte offenbar die gesperrten Bahngleise überqueren, als ein Zug sich näherte. Der Senior wurde tödlich verletzt. (Symbolfoto)  © Carsten Rehder/dpa

Laut Angaben der Beamten ereignete sich der tragische Unfall am Donnerstagvormittag gegen 10.57 Uhr.

Der Senior wollte laut ersten Erkenntnissen die Gleise überqueren.

Diese waren allerdings bereits wegen des herannahenden Zuges gesperrt.

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"Der Zugführer gab noch ein Warnsignal, für den 74-Jährigen jedoch zu spät", teilte das zuständige Polizeipräsidium mit.

"Er wurde vom Zug erfasst und verstarb noch an der Unfallstelle. An der Unfallstelle waren Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei, Bundespolizei."

Auch das Kriseninterventionsteam und ein Notfallmanager der Deutschen Bahn waren vor Ort. Die Bahnstrecke war zur Unfallaufnahme und Bergung in diesem Bereich komplett gesperrt.  

Titelfoto: Carsten Rehder/dpa

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