Senior wird von Zug erfasst und stirbt noch an Unfallstelle
Altdorf - Ein 74 Jahre alter Mann ist in der Münchnerauer Straße in Altdorf im niederbayerischen Landkreis Landshut von einem Zug erfasst und getötet worden.
Laut Angaben der Beamten ereignete sich der tragische Unfall am Donnerstagvormittag gegen 10.57 Uhr.
Der Senior wollte laut ersten Erkenntnissen die Gleise überqueren.
Diese waren allerdings bereits wegen des herannahenden Zuges gesperrt.
"Der Zugführer gab noch ein Warnsignal, für den 74-Jährigen jedoch zu spät", teilte das zuständige Polizeipräsidium mit.
"Er wurde vom Zug erfasst und verstarb noch an der Unfallstelle. An der Unfallstelle waren Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei, Bundespolizei."
Auch das Kriseninterventionsteam und ein Notfallmanager der Deutschen Bahn waren vor Ort. Die Bahnstrecke war zur Unfallaufnahme und Bergung in diesem Bereich komplett gesperrt.
Titelfoto: Carsten Rehder/dpa