SUV kracht in Haus: Bewohner bleibt wie durch ein Wunder unverletzt

Reckendorf - Im oberfränkischen Landkreis Bamberg ist am Montagmorgen ein VW Tiguan in ein Wohnhaus gekracht.

In Oberfranken ist ein 85 Jahre alter Autofahrer mit seinem Kompakt-SUV in den Wintergarten eines Wohnhauses gekracht. Verletzt wurde niemand. © NEWS5 / Ferdinand Merzbach

Laut bisherigen Informationen ereignete sich der Unfall gegen 8.45 Uhr.

An einer T-Kreuzung ist der 85 Jahre alte Fahrer des Kompakt-SUV aus noch ungeklärter Ursache geradeaus gefahren, hatte die Steinumfassung zu dem Grundstück durchbrochen und krachte schließlich in den Wintergarten.

Das teilte der Mediendienst "News5" mit, der sich vor Ort im Austausch mit der Feuerwehr befand. Sowohl der Fahrer als auch seine gleichaltrige Beifahrerin blieben unverletzt.

Ebenso wie der Hausbewohner selbst – was fast an ein Wunder grenzt, denn laut aktuellen Mitteilungen soll sich dieser in dem Wintergarten befunden haben. Rund 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden zu dem Unfall alarmiert.

"Entgegen der Mitteilung, dass der Wintergarten einsturzgefährdet ist, hat sich rausgestellt, dass der Wintergarten nicht einsturzgefährdet ist – aufgrund der massiven Bauweise", berichtet Christoph Kurz, Kreisbrandmeister im Landkreis Bamberg.