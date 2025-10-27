Umgestürzter Baum kracht auf fahrenden Zug: 400 Reisende betroffen
München - Am Montagvormittag ist im Bereich München ein Baum auf eine fahrende Regionalbahn gestürzt.
Wie die Bundespolizei bekannt gab, ereignete sich der Vorfall gegen 11 Uhr auf Höhe des Kolumbusplatzes.
Der Baum stürzte dabei in den Gleisbereich auf der Ostbahnhof-Strecke.
"Der Baum drückte zuvor die Lärmschutzwand ein und schlug anschließend auf einen in Richtung Hauptbahnhof verkehrenden RE 5 auf", teilten die Beamten mit.
"Kurz danach kam der Zug mit den 400 Reisenden zum Stehen." Am Triebfahrzeug ist durch den Zusammenstoß die Scheibe zerborsten.
