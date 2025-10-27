Umgestürzter Baum kracht auf fahrenden Zug: 400 Reisende betroffen

München - Am Montagvormittag ist im Bereich München ein Baum auf eine fahrende Regionalbahn gestürzt.

Der Baum durchbrach zuerst eine Schallschutzwand und krachte dann auf die Regionalbahn. © Network Pictures

Wie die Bundespolizei bekannt gab, ereignete sich der Vorfall gegen 11 Uhr auf Höhe des Kolumbusplatzes.

Der Baum stürzte dabei in den Gleisbereich auf der Ostbahnhof-Strecke.

"Der Baum drückte zuvor die Lärmschutzwand ein und schlug anschließend auf einen in Richtung Hauptbahnhof verkehrenden RE 5 auf", teilten die Beamten mit.

"Kurz danach kam der Zug mit den 400 Reisenden zum Stehen." Am Triebfahrzeug ist durch den Zusammenstoß die Scheibe zerborsten.