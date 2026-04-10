Unfall bei Bad Kissingen: Radfahrer lebensgefährlich verletzt

Bad Kissingen - Ein 63-jähriger Biker erlitt lebensgefährliche Kopfverletzungen: Die Polizei vermutet, dass der verhängnisvolle Unfall bei Bad Kissingen eventuell mit einem Wildtier zusammenhängt.

Der Rettungsdienst war rasch vor Ort: Bei einem Unfall auf einem Radweg bei Bad Kissingen wurde am Donnerstagabend ein Fahrradfahrer lebensbedrohlich verletzt. (Symbolbild) © Montage: Julian Stratenschulte/dpa, Frank Rumpenhorst/dpa

Der 63-Jährige war am Donnerstag gegen 21.45 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Radweg entlang der B286 unterwegs.

Er fuhr vom Stadtteil Poppenroth kommend in Richtung Bad Kissingen, wie das Polizeipräsidium Unterfranken am Freitag mitteilte.

Weshalb der Mann stürzte, ist noch nicht abschließend geklärt. Als sicher gilt bislang, dass kein weiterer Verkehrsteilnehmer an dem Crash beteiligt war.

"Dem Sachstand nach ist mutmaßlich der Kontakt mit einem Wildtier unfallursächlich", ergänzte ein Sprecher.

Der 63-Jährige wurde lebensbedrohlich verletzt. Ein Mann fand den bewusstlosen Fahrradfahrer und alarmierte mit seinem Mobiltelefon den Rettungsdienst.