 9.667

Von Lastern zu Tode gequetscht: Fahrer stirbt bei Horror-Crash auf Autobahn

Ein Autofahrer kommt bei einem Auffahrunfall auf der A3 ums Leben, als sein Wagen zwischen zwei Lastwagen eingeklemmt wird.

Von Marco Schimpfhauser

Deggendorf - Bei einem tragischen Verkehrsunfall in Niederbayern ist am Montagabend ein Autofahrer zwischen zwei Lastwagen eingequetscht und getötet worden.

Der Autofahrer ist bei dem Auffahrunfall mit seinem Wagen zwischen zwei Lastwagen zu Tode gequetscht worden.
Der Autofahrer ist bei dem Auffahrunfall mit seinem Wagen zwischen zwei Lastwagen zu Tode gequetscht worden.  © Süß/Vifogra/dpa

Der Unfall ereignete sich gegen 20 Uhr auf der A3 in Richtung Regensburg zwischen den Anschlussstellen Hengersberg und Deggendorf.

Der erste Laster hatte laut Polizeiangaben verkehrsbedingt abbremsen müssen.

Dadurch kam hinter ihm das Auto des späteren Unfallopfers zum Stehen. Ein weiterer Lkw krachte daraufhin von hinten in das Auto und schob es samt Anhänger unter den ersten Lastwagen.

Er kam nicht von Motorradausflug zurück: Angehörige finden Vermissten tot im Graben
Bayern Unfall Er kam nicht von Motorradausflug zurück: Angehörige finden Vermissten tot im Graben

Der Autofahrer hatte keine Chance. Er starb noch an der Unfallstelle. Die beiden Lkw-Fahrer wurden leicht verletzt.

Ein Großaufgebot an Verkehrspolizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und Autobahnmeisterei war stundenlang im Einsatz. Die Sperrung ist inzwischen wieder aufgehoben.

Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass der entstandene Sachschaden auf etwa 50.000 Euro geschätzt wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: Süß/Vifogra/dpa

Mehr zum Thema Bayern Unfall: