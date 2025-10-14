Von Lastern zu Tode gequetscht: Fahrer stirbt bei Horror-Crash auf Autobahn

Deggendorf - Bei einem tragischen Verkehrsunfall in Niederbayern ist am Montagabend ein Autofahrer zwischen zwei Lastwagen eingequetscht und getötet worden.

Der Autofahrer ist bei dem Auffahrunfall mit seinem Wagen zwischen zwei Lastwagen zu Tode gequetscht worden. © Süß/Vifogra/dpa

Der Unfall ereignete sich gegen 20 Uhr auf der A3 in Richtung Regensburg zwischen den Anschlussstellen Hengersberg und Deggendorf.

Der erste Laster hatte laut Polizeiangaben verkehrsbedingt abbremsen müssen.

Dadurch kam hinter ihm das Auto des späteren Unfallopfers zum Stehen. Ein weiterer Lkw krachte daraufhin von hinten in das Auto und schob es samt Anhänger unter den ersten Lastwagen.

Der Autofahrer hatte keine Chance. Er starb noch an der Unfallstelle. Die beiden Lkw-Fahrer wurden leicht verletzt.

Ein Großaufgebot an Verkehrspolizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und Autobahnmeisterei war stundenlang im Einsatz. Die Sperrung ist inzwischen wieder aufgehoben.