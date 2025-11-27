Nonstop von Berlin nach Montréal und zurück: Diese neue Flugstrecke macht's möglich

Schönefeld – Ab in die zweitgrößten Stadt Kanadas, ohne umzusteigen: Der Flughafen Berlin-Brandenburg (BER) erhält ab Sommer 2026 eine neue Nordamerika-Verbindung.

Air Canada verbindet künftig den BER mit Montréal. (Archivbild) © Sammy Kogan/The Canadian Press/AP/dpa

Wie Air Canada mitteilte, will die kanadische Fluglinie vom 3. Juli bis 11. Oktober 2026 dreimal wöchentlich nonstop zwischen BER und Montréal fliegen.

Demnach starten die Flüge jeweils mittwochs, freitags und sonntags um 11.30 Uhr vom BER. Die Landung am Internationalen Flughafen Montréal–Trudeau ist um 14.10 Uhr geplant.

Auf dem Rückweg verlässt die Maschine Montréal dienstags, donnerstags und samstags jeweils um 20.30 Uhr. Der Flieger soll in Berlin am folgenden Vormittag um 10.15 Uhr landen.

Für die neue Flugverbindung kommt laut Mitteilung erstmals am Hauptstadtflughafen ein Airbus A321 XLR zum Einsatz. Der moderne Jet mit 182 Sitzplätzen, davon 14 in der Business-Class und 168 in der Economy, ist für Langstrecken ausgelegt.

Die Flugzeit von Berlin nach Montréal beträgt den Angaben zufolge rund 8 Stunden und 40 Minuten. In der Gegenrichtung ist es eine Stunde weniger. Nach Angaben von Air Canada ermöglicht die neue Verbindung zahlreiche Anschlussflüge innerhalb Nordamerikas über das Drehkreuz Montréal.