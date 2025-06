Abgerissene Wuhlheide-Brücke: Dann kann der Verkehr wieder rollen!

Berlin - Am Standort der abgerissenen Wuhlheide-Brücke in Berlin-Oberschöneweide sollen ab dem morgigen Freitag wieder Autos fahren können.

Die marode Brücke an der Wuhlheide wurde Mitte Mai komplett gesperrt, also auch für den Verkehr unter dem 245 Meter langen Bauwerk. Für den Verkehr auf der Brücke galt schon seit Ende April eine Sperrung. Bei regelmäßigen Prüfungen wurden der Verkehrsverwaltung zufolge zunehmend Risse auf der gesamten Brückenlänge festgestellt. Am 24. Mai begann der Abriss. Trams können an der Stelle bereits seit Ende Mai wieder fahren.