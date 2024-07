In Berlin und Brandenburg wird's heiter bis gewittrig

Berlin - Am Dienstag präsentiert sich das Wetter in Berlin und Brandenburg sehr wechselhaft: Von Sonne bis Gewitter ist alles dabei.

Am Dienstag ist das Wetter in Berlin und Brandenburg sehr unbeständig. © Christoph Soeder/dpa

Auslöser für die unbeständige Wetterlage ist ein Tiefdruckgebiet, das von der Nordsee in Richtung Skandinavien zieht, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Dadurch gelangt sehr warme Luft in die Region, die sich mit dem Durchzug der mit dem Tief verbundenen Kaltfront jedoch abkühlt.

Der Tag startet noch sehr heiter und trocken. Am Vormittag nimmt die Bewölkung langsam zu und mündet zum Nachmittag hin von Westen her in stärkere Quellbewölkung.

Am Abend erwartet der DWD dann besonders in Ostbrandenburg teils kräftige Gewitter mit Starkregen, Sturmböen und sogar kleinkörnigem Hagel. Die Temperaturen klettern im Tagesverlauf auf 25 bis 29 Grad Celsius. Für die Hauptstadt werden 28 Grad vorhergesagt.

In der Nacht zu Mittwoch bleibt es stark bewölkt, während die Schauer und Gewitter langsam nach Osten abziehen. Die Temperaturen fallen auf 16 bis 14 Grad.