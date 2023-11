Vom Regen in die Traufe: Jetzt kommt der Winter nach Berlin!

Am Mittwoch dürfte es vor dem Schloss Charlottenburg wieder winterlich werden. (Archivbild) © Monika Skolimowska/dpa

Der Dienstag startete gewohnt grau - mit einer dichten Wolkendecke. Vor allem im Süden Brandenburgs kann es gebietsweise zu Regen oder Sprühregen kommen, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt.

Die Höchstwerte liegen demnach zwischen 5 und 7 Grad. Es fühlt sich allerdings kälter an. Gefühlt liegt die Temperatur bei einem Grad.

Ein kleiner Vorgeschmack auf das, was die Berliner und Brandenburger am Mittwoch erwartet. Schon in der Nacht wird es frostig kalt. Die Tiefstwerte liegen zwischen minus vier und minus sechs Grad.

Immerhin soll es überwiegend trocken bleiben. Richtig ungemütlich soll es jedoch in der Lausitz werden. Dort fällt zeitweise leichter Regen, der in Schneeregen und Schnee übergeht. Dabei warnt der DWD streckenweise vor Glätte durch gefrierende Nässe.