Wieder wärmer in Berlin und Brandenburg, doch es wird stürmisch

Berlin/Potsdam - Aufatmen in Berlin und Brandenburg : Die erste kurze Kältewelle ist überstanden, allerdings gehen die milderen Temperaturen mit einer Sturmwarnung des Deutschen Wetterdienstes einher.

Nach der kurzen Kältewelle kommen stürmische Stunden auf Berlin und Brandenburg zu. © Soeren Stache/dpa

Bis in die Nacht zu Freitag kann es in der Region bei heftigem Westwind immer wieder zu Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 50 und 75 km/h kommen. Erst gegen Freitagmorgen nimmt die Windgeschwindigkeit langsam wieder ab, kann jedoch im Lauf des Tages wieder an Intensität gewinnen.

Ein großes Tiefdruckgebiet über Skandinavien und dem Baltikum sorgt zunächst für die milderen Luftmassen, bevor ab Freitag wieder kühlere Luft nach Berlin und Brandenburg strömt.

Am Donnerstag bleibt es zunächst bedeckt oder stark bewölkt, aber weitestgehend trocken. Örtlich ist leichter Regen oder Sprühregen möglich, der am Nachmittag und Abend stärker werden kann. Die Temperaturen liegen zwischen zehn und zwölf Grad Celsius.

In der Nacht zu Freitag kühlt es sich auf fünf mit drei Grad ab. Zunächst bleibt es bedeckt, bevor die Wolkendecke langsam Richtung Süden abzieht. Sturmböen sind weiterhin möglich.