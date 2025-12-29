Böllerverkauf in Berlin gestartet: "Es gibt doch zu viele Chaoten"

Berlin - Kurz vor Silvester beginnt am Montag in Berlin und ganz Deutschland der Verkauf von Raketen, Böllern und anderen Feuerwerkskörpern für die Nacht des Jahreswechsels.

Böllerfans können sich endlich wieder mit Feuerwerk eindecken. (Archivbild) © Frank Hammerschmidt/dpa

Gesetzlich erlaubt ist das nur an den letzten drei Werktagen des Jahres mit Ladenöffnung, also in diesem Jahr am 29., 30. und 31. Dezember.

Dabei geht es um die sogenannte Kategorie F2, die offiziell im Handel angeboten wird. Im vergangenen Jahr verzeichnete die pyrotechnische Industrie nach eigenen Angaben einen Umsatz von knapp 200 Millionen Euro. Der Trend geht seit Jahren weg von einzelnen Raketen hin zu Verbundfeuerwerken und Feuerwerksbatterien.

Erlaubt ist das Zünden von Feuerwerk in den meisten Berliner Bezirken nur am Silvesterabend von 18 Uhr bis zum Neujahrsmorgen. Verboten ist es in der Nähe von Krankenhäusern, Kinder- und Altenheimen, Kirchen oder brandempfindlichen Gebäuden.

Daneben gibt es in Berlin Verbotszonen auf dem Alexanderplatz, in der Neuköllner Sonnenallee, im Steinmetzkiez in Schöneberg und auf der Admiralsbrücke in Kreuzberg.