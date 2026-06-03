Schwerer Straßenbahn-Unfall: BVG gibt Update zum Stand der Reparaturarbeiten

Berlin - Nach dem schweren Straßenbahn-Unfall in Berlin-Neu-Hohenschönhausen laufen aktuell noch die Bergungs- und Reparaturarbeiten.

Teile der Tram wurden mit einem Schwerlasttransport abtransportiert. © BVG

Wie die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) mitteilten, konnte die beschädigte Straßenbahn in der vergangenen Nacht geborgen werden.

Mit Unterstützung des Technischen Hilfswerks (THW) wurden die einzelnen Wagenteile voneinander getrennt. Während die hinteren Teile per Schwerlasttransport abtransportiert wurden, hoben Einsatzkräfte die vorderen Wagen zurück auf die Gleise, um sie über das Schienennetz abzutransportieren.

Parallel dazu haben die BVG mit der Instandsetzung der beschädigten Infrastruktur begonnen. Nach Abschluss der Bergung starteten die Arbeiten an Oberleitungen und Masten. In einem nächsten Schritt sollen Gleise und Fahrleitungsanlagen repariert werden, bevor die Strecke wieder freigegeben werden kann.

Aktuell geht die BVG davon aus, die Arbeiten bis Freitag abschließen zu können. Ob die Strecke dann tatsächlich wieder in Betrieb genommen wird, hängt jedoch vom weiteren Verlauf der Reparaturen ab. Der Ersatzverkehr für die betroffenen Linien M5 und M17 wird vorerst weiterhin bestehen.