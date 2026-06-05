Nach Kritikwelle: BVG stoppt Werbung von rechtspopulistischem Portal

Berlin - Das war dann jetzt doch auch der BVG zu viel. Seitdem das rechtspopulistische Portal "Nius" Werbung in der U-Bahn oder im XXL-Format eines Doppeldecker-Busses macht, ist die Kritik an den Berliner Verkehrsbetrieben groß.

Ex-Bild-Chefredakteur Julian Reichelt (45) ist das Gesicht von "Nius". © Jörg Carstensen/dpa

Jetzt aber hat die BVG dem Portal von Ex-Bild-Chef Julian Reichelt (45) den Stecker gezogen. Nicht aber, weil der Druck von außen zu groß wurde. Stattdessen hat es das umstrittene Portal ganz von alleine geschafft.

"Die BVG hat ihren Werbevermarkter heute aufgefordert, die Werbekampagne des Portals Nius mit sofortiger Wirkung zu beenden", teilte die BVG am Freitag mit.

Auslöser ist ein Werbemotiv, das ein Nius-Verantwortlicher Anfang Juni in den sozialen Netzwerken veröffentlichte. Das Bild erweckte den Eindruck, als hinge die Werbung in Berliner U-Bahnen. Nach Ansicht der BVG überschreitet das Motiv jedoch die Grenzen der zulässigen Meinungs- und Werbefreiheit und ist rechtlich nicht haltbar.

In der Öffentlichkeit entstand dadurch der Eindruck, die BVG selbst verbreite oder unterstütze die Botschaft. Genau das weist das Unternehmen nun entschieden zurück. Die Werbung gehört weder zur Kampagne noch wurde es von den Berliner Verkehrsbetrieben oder den Vermarktern freigeben.

Vergangene Woche verteidigte die BVG noch die Werbung und verwies darauf, dass sie die Werbeflächen nicht direkt vermarkte, sondern an externe Partner vergeben habe. "Für eine Ablehnung gab es keinen rechtlichen Grund", teilte das Unternehmen mit.