Pink statt Panik: BVG testet neue Sicherheitszonen an Berliner U-Bahnhöfen

Berlin - Wer sich in der Berliner U-Bahn unsicher fühlt, soll künftig schneller Hilfe finden. Die BVG startet jetzt ein neues Pilotprojekt mit auffälligen pinken Sicherheitszonen rund um ihre Notrufsäulen.

BVG-Vorstandsvorsitzender Henrik Falk (56) und BVG-Vorständin für Betrieb und Personal, Jenny Zeller-Grothe, gaben am U-Bahnhof Alexanderplatz den Startschuss für die erste "Pink*Zone". © BVG, Florian Bündig

Unter dem Titel "Pink*Zone" sollen auffällige Markierungen dafür sorgen, dass Fahrgäste die Notruf- und Informationssäulen auf den ersten Blick erkennen, wie es in einer Mitteilung heißt.

PINK steht dabei für "Punkt für Information, Notruf und Kontakt", das Sternchen soll deutlich machen, dass das Angebot für alle da ist. Wer sich bedroht fühlt oder Hilfe benötigt, kann per Knopfdruck jederzeit die Sicherheitsleitstelle der BVG erreichen. Die Mitarbeitenden sehen die Situation per Videoübertragung, können sie sofort einschätzen und bei Bedarf Unterstützung schicken oder Videodaten sichern.

Den Anfang machten am Dienstag die U-Bahnhöfe Alexanderplatz, Kurfürstenstraße und Britz-Süd. In den kommenden Tagen folgen außerdem Walther-Schreiber-Platz und Osloer Straße.

An den Stationen setzt die BVG bewusst auf unterschiedliche Farben und Gestaltungskonzepte, um herauszufinden, welche Variante von Fahrgästen am besten wahrgenommen wird. Auch die Barrierefreiheit spielte bei der Entwicklung eine wichtige Rolle.