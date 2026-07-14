Streit um "Nius"-Werbung: BVG kassiert Niederlage vor Gericht

Berlin - Die BVG muss die umstrittene Werbekampagne des Online-Portals "Nius" fortsetzen. Das Verwaltungsgericht Berlin gab dem Nachrichtenportal in einem Eilverfahren recht.

Die "Nius"-Werbung darf weiterhin auch auf Werbeflächen in den U-Bahnen zu sehen sein. (Symbolfoto) © Sebastian Gollnow/dpa

"Nius" habe Anspruch auf einen gleichen und diskriminierungsfreien Zugang zu den Werbeflächen der Verkehrsbetriebe, so der Richter.

Die Werbung erfülle die von der BVG festgelegten Voraussetzungen und sei zudem durch die Meinungs- und Pressefreiheit geschützt.

Die Sorge vor möglichen Protesten oder Angriffen reichte dem Gericht nicht aus, um die Kampagne zu stoppen. Nur wenn die öffentliche Sicherheit anders nicht gewährleistet werden könne, wäre ein Ausschluss gerechtfertigt.

Die BVG versuchte das mit dem Schutz des eigenen Images zu rechtfertigen. Das reichte dem Gericht für die BVG als Anstalt des öffentlichen Rechts nicht als Begründung aus, um die Kampagne vorzeitig zu beenden.