Vereiste Oberleitungen: Erste Straßenbahnen rollen wieder
Von Marion van der Kraats und Andreas Rabenstein
Berlin - Nach dem Eisregen und einem Ausfall des ganzen Berliner Straßenbahn-Netzes seit Montagmorgen sind die ersten Züge am Dienstagvormittag wieder gefahren.
Die Linie M5 sei wieder im Zehn-Minuten-Takt zwischen Hackescher Markt und Betriebshof Lichtenberg unterwegs, teilten die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) mit. "Die ersten Fahrten sind gut angelaufen."
Die ganze Nacht habe man an der Enteisung der Oberleitungen gearbeitet. Die Arbeiten seien nicht fertig, daher müsse weiter mit starken Einschränkungen im Tramverkehr gerechnet werden.
Schwierigkeiten bereiten auch die Information und die Verbindungssuche der Fahrgäste über Apps und Internetseiten. Wegen der extremen Wetterlage in ganz Deutschland und den außergewöhnlich vielen Anfragen kämen die IT-Systeme der externen Firma an ihre Grenzen.
Durch den Eisregen seien die Oberleitungen innerhalb kürzester Zeit extrem und flächendeckend eingefroren. "Solange sich die Temperaturen kaum über null Grad bewegen, bildet sich immer wieder neues Eis. Die Enteisung der Oberleitungen dauert daher an", erklärte eine BVG-Sprecherin.
Zudem könnten die vereisten Oberleitungen nicht automatisiert enteist werden. Jeder einzelne Streckenabschnitt müsse manuell bearbeitet werden.
Komplizierte Enteisung der Oberleitungen in "schweißtreibender Handarbeit" nötig
Dafür sind laut BVG derzeit drei sogenannte Turmwagen unterwegs, jeweils mit drei Beschäftigten. Diese müssten in "schweißtreibender Handarbeit" das Eis von den Oberleitungen entfernen.
Bevor ein Abschnitt wieder freigegeben wird, fährt nach BVG-Angaben eine Tram ohne Fahrgäste hinter dem Turmwagen her. Erst wenn sicher sei, dass die Technik wieder funktioniere, werde der Betrieb wieder aufgenommen.
Busse fahren dagegen laut BVG weitestgehend normal. Vereinzelt könne es aufgrund von Glätte jedoch zu kurzfristigen Einschränkungen oder Verzögerungen kommen.
Die BVG teilte am Morgen mit, dass die Stromschienen der U-Bahn Dank eines "intensiven nächtlichen Einsatzes" nun auch oberirdisch vollständig enteist seien.
Damit würden alle U-Bahnlinien wieder fahren. Eine Ausnahme ist demnach die kurze U4, die aufgrund der Bauarbeiten am U-Bahnhof Nollendorfplatz geplant nicht fährt.
Erstmeldung von 6.53 Uhr, aktualisiert um 10.44 Uhr.
