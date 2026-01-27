Vereiste Oberleitungen: Erste Straßenbahnen rollen wieder

Berlin - Nach dem Eisregen und einem Ausfall des ganzen Berliner Straßenbahn-Netzes seit Montagmorgen sind die ersten Züge am Dienstagvormittag wieder gefahren.

Auch am Dienstagmorgen stehen die Straßenbahnen in Berlin still. (Archivfoto) © Annette Riedl/dpa

Die Linie M5 sei wieder im Zehn-Minuten-Takt zwischen Hackescher Markt und Betriebshof Lichtenberg unterwegs, teilten die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) mit. "Die ersten Fahrten sind gut angelaufen."

Die ganze Nacht habe man an der Enteisung der Oberleitungen gearbeitet. Die Arbeiten seien nicht fertig, daher müsse weiter mit starken Einschränkungen im Tramverkehr gerechnet werden.

Schwierigkeiten bereiten auch die Information und die Verbindungssuche der Fahrgäste über Apps und Internetseiten. Wegen der extremen Wetterlage in ganz Deutschland und den außergewöhnlich vielen Anfragen kämen die IT-Systeme der externen Firma an ihre Grenzen.

Durch den Eisregen seien die Oberleitungen innerhalb kürzester Zeit extrem und flächendeckend eingefroren. "Solange sich die Temperaturen kaum über null Grad bewegen, bildet sich immer wieder neues Eis. Die Enteisung der Oberleitungen dauert daher an", erklärte eine BVG-Sprecherin.

Zudem könnten die vereisten Oberleitungen nicht automatisiert enteist werden. Jeder einzelne Streckenabschnitt müsse manuell bearbeitet werden.