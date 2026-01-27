Vereiste Oberleitungen: Straßenbahnen fahren immer noch nicht

Berlin - Die Menschen in Berlin müssen auch am Dienstag erst mal ohne Straßenbahn auskommen. Der Verkehr bleibt auf jeden Fall am Vormittag weiter eingestellt, wie die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) mitteilten.

Auch am Dienstagmorgen stehen die Straßenbahnen in Berlin still. (Archivfoto) © Annette Riedl/dpa

Durch den Eisregen seien die Oberleitungen innerhalb kürzester Zeit extrem und flächendeckend eingefroren.

"Solange sich die Temperaturen kaum über null Grad bewegen, bildet sich immer wieder neues Eis. Die Enteisung der Oberleitungen dauert daher an", erklärte eine Sprecherin. Ein Expertenteam arbeite "unter Hochdruck" an Lösungen und Alternativen. Das Unternehmen sei mit der Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klima und Umweltschutz im Austausch.

"Wir tun mit allen verfügbaren Kräften alles dafür, den Straßenbahnverkehr so schnell wie möglich wieder zum Laufen zu bringen", teilte die BVG-Betriebschefin für U-Bahn und Tram, Meike Brännström, am Montag mit.

Die Enteisung ist laut BVG jedoch kompliziert. Die vereisten Oberleitungen könnten nicht automatisiert enteist werden. Jeder einzelne Streckenabschnitt müsse manuell bearbeitet werden.