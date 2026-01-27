Vereiste Oberleitungen: Straßenbahnen fahren immer noch nicht
Von Marion van der Kraats
Berlin - Die Menschen in Berlin müssen auch am Dienstag erst mal ohne Straßenbahn auskommen. Der Verkehr bleibt auf jeden Fall am Vormittag weiter eingestellt, wie die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) mitteilten.
Durch den Eisregen seien die Oberleitungen innerhalb kürzester Zeit extrem und flächendeckend eingefroren.
"Solange sich die Temperaturen kaum über null Grad bewegen, bildet sich immer wieder neues Eis. Die Enteisung der Oberleitungen dauert daher an", erklärte eine Sprecherin. Ein Expertenteam arbeite "unter Hochdruck" an Lösungen und Alternativen. Das Unternehmen sei mit der Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klima und Umweltschutz im Austausch.
"Wir tun mit allen verfügbaren Kräften alles dafür, den Straßenbahnverkehr so schnell wie möglich wieder zum Laufen zu bringen", teilte die BVG-Betriebschefin für U-Bahn und Tram, Meike Brännström, am Montag mit.
Die Enteisung ist laut BVG jedoch kompliziert. Die vereisten Oberleitungen könnten nicht automatisiert enteist werden. Jeder einzelne Streckenabschnitt müsse manuell bearbeitet werden.
Komplizierte Enteisung der Oberleitungen in "schweißtreibender Handarbeit" nötig
Dafür sind laut BVG derzeit drei sogenannte Turmwagen unterwegs, jeweils mit drei Beschäftigten. Diese müssten in "schweißtreibender Handarbeit" das Eis von den Oberleitungen entfernen.
Bevor ein Abschnitt wieder freigegeben wird, fährt nach BVG-Angaben eine Tram ohne Fahrgäste hinter dem Turmwagen her. Erst wenn sicher sei, dass die Technik wieder funktioniere, werde der Betrieb wieder aufgenommen.
Busse fahren dagegen laut BVG weitestgehend normal. Vereinzelt könne es aufgrund von Glätte jedoch zu kurzfristigen Einschränkungen oder Verzögerungen kommen.
Die BVG teilte am Morgen mit, dass die Stromschienen der U-Bahn Dank eines "intensiven nächtlichen Einsatzes" nun auch oberirdisch vollständig enteist seien.
Damit würden alle U-Bahnlinien wieder fahren. Eine Ausnahme ist demnach die kurze U4, die aufgrund der Bauarbeiten am U-Bahnhof Nollendorfplatz geplant nicht fährt.
Titelfoto: Annette Riedl/dpa, Saskia Fischer/-/dpa (Bildmontage)