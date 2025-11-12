"Abgetaucht" und wieder aufgetaucht: Gestohlene Görli-Drehtür feiert Comeback

Berlin - Die gestohlene Drehtür des umstrittenen Zauns am Görlitzer Park ist wieder da. Das bestätigte die Berliner Polizei auf Anfrage. Wie und wo die Tür gefunden wurde, teilte die Behörde nicht mit.

Die gestohlene Drehtür vom Görlitzer Park ist gefunden worden. (Archivfoto) © Andrea Rabenstein/dpa

Das Bündnis "Görli Zaunfrei" postete bei Instagram ein Bild der Drehtür und schrieb dazu: "Das Drehkreuz ist wieder aufgetaucht, es war nur kurz (im Kanal) abgetaucht." Zunächst berichteten der "Tagesspiegel" und die "Berliner Morgenpost".

Ein Mitarbeiter einer Baufirma hatte am Freitagmorgen in Kreuzberg festgestellt, dass die Drehtür entwendet worden war.

"Da der Verdacht einer politischen Motivation besteht, hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes die weiteren Ermittlungen zu dem Diebstahl übernommen", teilten die Ermittler mit.

Der Park in Berlin-Kreuzberg soll nach den Plänen des Senats künftig nachts geschlossen werden, um den ausufernden Drogenhandel und andere Kriminalität auf dem Gelände einzudämmen.