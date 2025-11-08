Wie geht denn so was? Komplette Drehtür aus Frust-Zaun am "Görli" geklaut
Berlin - Sie ist erst am Mittwoch eingebaut worden und bereits wieder Geschichte: Diebe haben eine Drehtür aus dem umstrittenen Zaun am Görlitzer Park geklaut.
Ein Mitarbeiter einer Baufirma stellte den Diebstahl am Freitagmorgen fest, wie die Polizei am Samstag mitteilte.
Demnach wurde die Drehtür samt Drehmechanismus aus dem entstehenden Zaun an einem Eingang in der Görlitzer Straße entwendet. Die Tat sei nach Angaben der Behörde zwischen Donnerstag 18 Uhr und Freitag 8.30 Uhr erfolgt.
Das neue Stahltor für die Grünanlage in Berlin-Kreuzberg war unter anderem mit Bauzäunen gesichert.
Mitarbeiter der Baufirma und auch Polizeibeamte haben die Umgebung erfolglos nach dem Diebesgut abgesucht.
Ob hier lediglich Metalldiebe am Werk waren, oder ob in diesem Zusammenhang eine politisch motivierte Straftat von Gegnern des Zauns vorliegt, soll jetzt der Polizeiliche Staatsschutz ermitteln.
Der Zaun am Görlitzer Park wird bereits seit der Planungsphase kontrovers diskutiert. Aktivisten hatten im Vorfeld Widerstand gegen den Bau der Umfriedung angekündigt. Haben sie ihre Drohung jetzt wahr gemacht?
